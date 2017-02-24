南航榮膺“全球最有價值航空公司品牌50強”稱號

南航A330客機起飛。圖：南航提供

英國獨立品牌評估與諮詢公司Brand Finance日前發佈了“2017年全球最有價值航空公司品牌50強”排行榜，南航位列第六名，獲得AAA品牌評級，位居中國航空公司首位。

國際航協IATA資料顯示，2016年南航機隊突破700架大關，機隊規模穩居亞洲第一，上升至全球第四。2016年南航共安全運輸旅客1.15億人次，實現安全飛行236萬小時，保持大陸民航最好安全紀錄。

作為大陸上榜航企中排名首位的航空公司，南航利用龐大的機隊規模，進一步完善國際航線網路，加快轉型，2016年新開廣州-多倫多、廣州-阿德萊德、深圳-悉尼、深圳-武漢-迪拜等航線，新開航線13條，每週往返940班。另外，2017年還將開通廣州-墨西哥城航線，不斷豐富國際航線網路佈局。

近年來南航在豐富品牌內容部份擴大合作，不斷加大與知名品牌的合作，例如：聯合微信率先推出登機牌條碼微信掃一掃功能、聯合當當在南航明珠休息室推出“閱享南航”優質書籍免費閱讀服務、聯合“海綿寶寶”卡通品牌在國際遠端航線推出“兒童禮包”服務，通過選擇優質品牌合作，提升了旅客出行體驗，豐富了南航服務品牌內容。

此外南航還積極履行企業的社會責任，率先開通了人體器官捐贈運輸綠色通道，2016年完成人體器官捐贈運輸248起；也率先啟動機上醫療志願者專案、針對傷病、殘疾、老人、嬰幼兒等特殊旅客推出了官網預訂嬰兒搖籃、特殊餐食，為旅客提供更加便捷、溫暖的服務。在遇到旅客空中突發傷病等狀況時，南航始終秉承著“生命至上”的原則，啟動緊急預案保障廣大旅客的生命安全。

此外，在豐富旅客乘機體驗方面，南航全面擴充了機上娛樂節目內容，不斷更新節目選材的範圍，大幅增加了好萊塢影片，重新剪輯熱點綜藝節目，以適應不同航班時長需求。

2016年南航機上娛樂系統新片採購量已逾200部，娛樂系統音樂專輯增加至500張，達到國際水準。據英國航空公司與機場服務調查和諮詢機構SKYTRAX主席愛德華表示：“南航在機上娛樂方面已達到五星級水準，過去一年當中的影片選擇提升亮眼。”

近幾年南航在持續推進轉型的同時，也積極改善服務，借助“真情服務”項目，在內外皆積極提升服務品質，關注來自評估機構提供的資料和旅客評價，針對重點問題進行分析和改進。“改進後的問題我們也會持續關注，通過旅客短信回訪調查、分析乘務員回饋以及網站旅客評價等多種途徑來督促服務改進的效果。

SKYTRAX統計的資料顯示，2016年南航得分8.57分，同比2015年得分上升了近20%，且在空中服務、機上餐飲、機上娛樂以及地面服務方面均有較大進步，這四個單項的2016年得分情況均比2015年的得分情況上升了至少15%以上，被SKYTRAX網站評為全球最受喜愛航空公司第13名，居中國航空公司之首。

(工商)