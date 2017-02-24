得易Ponta與明曜百貨攜手 寵愛女人點數換來店禮

得易Ponta三月寵愛女人節活動，結合國內知名婚紗旅拍業者七彩玫瑰7 Rose品牌贊助，3月8日公佈精采故事短片，揭開現代女性如何兼顧家庭與職場的內心世界。圖；業者提供

東森集團旗下紅利點數平台得易Ponta，三月最愛女人，將推出寵愛女人節企劃活動，結合全球知名婚紗旅拍7 Rose七彩玫瑰及頭皮健髮教練Aromase艾瑪絲洗髮精兩大品牌贊助，3/8公佈精采故事短片，將有如剝洋蔥般，一層層剝開現代女性如何兼顧家庭與職場的內心世界，敬請期待。

為回饋會員，得易Ponta策劃女人節活動與明曜百貨攜手，在APP上用10點兌換限量來店禮，用1點兌換古拉爵比薩與莫凡彼果醬酬賓券；威秀影城單筆消費滿600元，點數2倍送，滿1000元，點數3倍送，得易Ponta寵愛會員歡度女人節。

三月寵愛女人節將推出的活動企劃，由全球知名婚紗旅拍7 Rose七彩玫瑰，和頭皮健髮教練Aromase艾瑪絲洗髮精傾力寵愛贊助，藉由「愛的視角」主題短影音故事，描述女人在別人眼裡是員工、妻子、母親，以老闆、丈夫、小孩的視角拍攝影片，內容呈現女性在家庭生活及職場上各種角色的辛勞甘苦、眼淚與歡笑，藉此喚醒女性在不同身份角色轉換間，重視自己，愛家人時、更別忘了多寵愛自己，善待自己、找到自己，活出生命光采。

另外，得易Ponta與明曜百貨攜手合作，只要下載得易Ponta APP，就可用10點兌換來店禮，價值249元的麗仕奶油泡泡優雅柔捲慕絲乙瓶（限量800組），除此之外，酬賓券也十分搶手，會員可用1點享優惠價99元兌購莫凡彼瑞士喜諾小果醬（原價158元），現省59元。

用1點享優惠價100元換購古拉爵比薩，現省50元；還可用50點參加抽獎，有機會抽到超值好獎全自動製麵包機（乙台），或用200點加888元在東森購物ETmall 換購Taiwan Yes櫻花美妍膠原飲，買1盒送1盒。

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(工商)