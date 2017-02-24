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歐洲主要股市今天同步收黑，主因川普當選美國總統後引爆的強勁漲勢似乎後勁不繼，投資人也在衡量歐洲企業新公布的財報。

倫敦股市金融時報百種股價指數下跌0.4%，收在7271.37點。

法蘭克福股市DAX 30指數下跌0.4%，收在11947.83點；巴黎股市CAC 40指數小跌0.1%，收在4891.29點。1060224

(中央社)