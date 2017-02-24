尷尬 美高層訪墨遭潑冷水
美國與墨西哥兩國的關係，近日陷入數十年來最緊張的時刻。就在美國宣布將大規模掃蕩無證人士之際，美國國務卿提勒森到訪墨西哥，將與墨國商討涉及邊境安全以及遣返無證人士的相關事宜，不過墨西哥外長會前先潑了冷水，強調「我們不接受、也沒有必要接受別國實施的行政命令。」
美國國務親提勒森(Rex Tillerson)與國土安全部部長凱利(John Kelly)今天(當地時間周四)一整天安排了在墨西哥與其高層會晤。墨西哥外長維迪賈瑞(Luis Videgaray) 在會前已經先向媒體放話，表示沒必要配合美方政策，「我要先講清楚，用語氣最重的方式說，墨西哥政府和墨西哥人民沒必要接受由別的政府單方面強加在另一個政府的措施。」
這番表態讓此次美墨高層會談投下變數。自從美國總統川普上任後，雙方的關係就出現緊張，先是有美墨邊境蓋圍牆的問題，美國要墨西哥買單，接著川普又揚言要取消美墨之間的貿易協議，現在則是大規模驅逐非法移民。有分析認為，當前的美墨關係陷入數十年來最為緊張的時候。
訪墨的美方兩位高層當中，一位是美國外交事務的最高層級官員、另一位則是美國總統川普對於打擊無證人士(非法移民)與涉及數百萬人遣返計畫的執行者，此行的任務就是與墨西哥當局商討兩國之間的安全、移民、貿易還有興建美墨圍牆等問題。
提勒森與凱利周四上午先會晤墨西哥外長維迪賈瑞(Luis Videgaray)，之後與墨西哥官員舉行工作午餐會，下午則會見墨國總統潘尼亞（Enrique Peña Nieto）。
(中時電子報)
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