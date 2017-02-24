MLB》索沙：我貢獻小熊多年 為何忽視我？

前小熊隊索沙曾因退休後膚色變白，引起許多爭議。(美聯社資料照)

小熊隊去年奪下暌違百年的世界大賽冠軍，沉浸在勝利喜悅中的球隊與球迷紛紛表揚百年來陪伴小熊打拚過的名將山伯格(Ryne Sandberg)、簡金斯(Fergie Jenkins)、比利威廉斯(Billy Williams)等人，就連長期支持小熊的影星比爾墨瑞、約翰庫薩克也深受球迷愛戴。

在小熊球迷的掌聲中卻單單漏掉了一個人，他們隊史最強悍的重砲手：索沙(Sammy Sosa)。索沙效力小熊13季敲出545轟，生涯609轟，包括1998、1999、2001球季3度突破60轟大關。但在這次的慶祝聲裡，索沙彷彿不曾存在過一般，即使他現在過得很好，似乎再沒有人願意提起他。

「我實在不明白為什麼會這樣，」索沙告訴ESPN記者格蘭威爾(Doug Glanville, 亦是前小熊隊成員)說：「我捫心自問，我到底做錯了什麼，讓大家如此忽視我的貢獻？」另一名前小熊隊成員也說：「不知為何，看起來就像有人刻意要把索沙從歷史上抹消掉。」索沙當年的隊友也沒有站出來幫他說話，甚至沒有提起他的名字，索沙對此非常痛心：「我幫過很多隊友的忙，現在他們卻把我當成全世界最爛的人。」

索沙曾捲入禁藥風暴，但是曼尼拉米瑞茲、馬奎爾、吉昂比、邦茲、A-Rod這些人都能被球迷原諒，為什麼唯獨索沙被棄置在角落？「我從未被驗出禁藥，我很訝異我在名人堂的得票率如此之低(8.5%)。」」索沙說：「當年明明是我和馬奎爾成功振興棒球的。總有一天我會把這一切公諸於世。」

除了禁藥疑雲，索沙2009年引爆的「漂白」疑雲也令他聲名狼藉。索沙遺傳自多明尼加血統的深棕色皮膚在職業生涯裡沒有明顯的改變，直到他退休後以白人的面孔出現在電視機前，才引起軒然大波。索沙辯稱這是每晚使用美白霜的結果，但是這個說詞似乎無法說服任何人，也讓他成為各界揶揄的對象。

「不管發生什麼事，沒有人能抹去我留下的紀錄。顯然我跟小熊隊的關係已經生變，我認為管理層也被謠言蒙蔽了。」面對這些麻煩的爭議，索沙只能選擇處之泰然，「我仍以芝加哥小熊隊為傲，我也絕非眷戀球場的人。我現在很好，我的生活很美滿，我不想讓大家以為我在要求任何東西。」

(中時電子報)