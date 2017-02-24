不滿英國脫歐 傳蘇格蘭明年再獨立公投
英國即將展開脫離歐洲聯盟程序，蘇格蘭的消息人士透露，蘇格蘭政府越來越有信心可以贏得脫離英國獨立的公投，並且考慮在明年舉行投票。
路透社報導，英國去年6月舉行脫歐公投時，蘇格蘭人一面倒支持英國留在歐盟，但全英的投票結果決定脫離歐盟，蘇格蘭也只能追隨。英國首相梅伊計畫下個月啟動為期兩年的脫歐程序。
蘇格蘭政府顧問葛蘭特（Charles Grant）今天說：「我相信蘇格蘭政府正在非常認真考慮，於明年舉行獨立公投。」
他表示：「他們覺得有足夠的熱情和衝勁可以克服經濟上的不利影響，英國脫歐越是艱難，他們越有可能脫離英國。」
蘇格蘭2014年曾舉行獨立公投，但脫英派以10個百分點的差距落敗，當時許多選民都表示，擔心蘇格蘭脫離英國後經濟會如何發展。
英國政府表示，蘇格蘭沒必要再次舉獨立公投。不過，蘇格蘭首席大臣斯特金（Nicola Sturgeon）表示，這回情況完全不同，因為當年投票支持留在英國的蘇格蘭人是投票支持英國作為歐盟成員國，但如今情況已非如此。
斯特金去年10月已公布舉行第二次獨立公投的法律草案。蘇格蘭若脫離英國，將切斷雙方300年的貿易、文化與政治聯盟，恐將使英國在痛苦脫歐後再受衝擊。1060224
(中央社)
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