Google捐上千萬美元 助歧視訴訟

Google旗下的慈善組織Google.org將捐上千萬美元，幫助減少涉及種族歧視的執法和訴訟問題，(圖:美聯社檔案照)

位於美國加州矽谷的高科技公司Google，將捐出1,150萬美元(相當於3億5千萬新台幣)給10個關注涉及種族歧視執法與訴訟問題的組織，用來伸張司法正義。

CNN Money報導指出，Google旗下的慈善組織Google.org的這項資助計畫，其中最大的一筆善款高達500萬美元，將捐給總部位於紐約的一個智庫「執法平等中心」(Center of Policing Equity)，由該中心與警察部門和社區合作，建立一個追蹤全美各地警察和平民互動的資料庫。

除了捐出現金，Google還會派遣工程師，以其時間和技能來幫助該組織的工作。

Google.org的負責人Justin Steele表示，數據科學可以幫助減少刑事案件的種族不平等問題，這議題也是Google部分成員們所念茲在茲的。這項計畫主要是受到Google內部一些工程師的啟發，一些身為「黑人員工網絡」成員的工程師去年夏天被警察槍殺非洲裔事件影響而開始去收集全國的警察執法數據，從而研究要和降低警民之間因為族裔偏見造成的衝突。

讓人驚訝的是，目前全美約有18,000個執法機構會個別追蹤其執法數據，但是卻沒有一個資料庫中心，統合這些數據。Google.org表示，建立資料庫中心只是最起碼的目標，之後會開始就執法和判刑等數據進行分析。

Google.org從2015年發生查爾斯頓覺堂槍擊案後，開始撥款資助有關涉及種族歧視問題的司法正義方面的組織，目前已捐出500萬美元。而這筆1,150萬美元將分別捐給不同組織，包括Defy Venture、JustLeadershipUSA、Center for employment Oppertunities以及Measure for Justice等；撥款方式也有不同，有些組織會收到一次性的善款、有些組織則會收到分好幾年支付的善款不等。

(中時電子報)