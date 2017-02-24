川普滿月施政滿意度新低 僅38％

川普施政滿意度跌至新低，只有38%受訪選民滿意，超過一半55%不滿意。(圖片取自美聯社)

川普總統上任滿月，針對移民的行政命令，引發外界批評，民眾對他的表現也不慎滿意，他的施政滿意度跌至新低，只有38%受訪選民滿意，超過一半55%不滿意。

昆尼別克大學的民調中心(Quinnipiac poll) 在本月16至21日間進行這項調查，訪問紐約、賓州、新紐澤西、康州、俄亥俄州、佛羅里達州、維吉尼亞州、愛荷華州、科羅拉多州等地選民。

最後公布全國性民調發現，2月7日川普的施政滿意度是42%，過了兩個星期下滑了4個百分點，只有38%。

對川普的施政評價，共和黨選民贊同為83%，不贊同為10%；民主黨選民贊同僅5%，不贊同高達91%；獨立選民有38%贊同，55%不滿川普施政。

美國選民對新總統評價也是負面居多。55%認為他不誠實、55%認為他欠缺領導力、53%認為他不關心平民百姓、63%認為他不冷靜理智，60%不認為總統與自己信仰共同價值。

(中時電子報)