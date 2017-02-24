NBA》七六人1換2 交易諾爾去小牛

七六人大前鋒諾爾(中)被交易至小牛。(美聯社資料照)

根據沃神報導，七六人趕在交易大限的最後關頭將大前鋒諾爾(Nerlens Noel)交易到小牛，換取波格特(Andrew Bogut)、安德生(Justin Anderson)，以及1個受保護(前18順位)首輪選秀籤，這支籤也可能會被拆成兩支次輪籤。

22歲的諾爾季初因膝傷缺陣20多場，復出後改打替補，他一度對上場時間過少而感到不滿。費城媒體報導諾爾早在年初就被視為交易的籌碼，他上季場均11.1分、8.1籃板、1.5阻攻，擁有高大的身軀(211cm)，是禁區可造之材。

七六人與小牛各自位居於東西區的後段班，正全力拚搶老八席位，年輕力壯的諾爾可望為小牛注入新的活力。雖然送出諾爾有些可惜，不過七六人陣中已經有王牌中鋒恩比德，外界預測他們要的只是安德生，很可能會釋出波格特。

(中時電子報)