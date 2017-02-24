NBA》籃網再出招 從火箭買來菜鳥射手

火箭隊麥克丹尼爾斯(左)被賣至籃網。(美聯社資料照)

日前傳出打算出售麥克丹尼爾斯(K.J. McDaniels)的火箭隊成功在交易大限前找到了買主。根據沃神報導，這位剛滿24歲的搖擺人確定加盟籃網，他下一季還有333萬美金的年薪。賣出丹尼爾斯之後，火箭準備鎖定被釋出的球員。

火箭本季戰績強勢，是全聯盟第3支達到40勝的隊伍，他們希望盡可能地提升現有戰力，因此送出還在成長中的麥克丹尼爾斯，火箭接下來的目標鎖定在被其他球隊釋出的球員。籃網的戰績是聯盟最差的，教練艾金生還在實驗變換新隊形，補進1個射手總不會錯的。

麥克丹尼爾斯在七六人時期有場均9.2分、29%三分球命中率。不過前年被交易至火箭後，由於火箭陣容完整，麥克丹尼爾斯平均上場時間只剩下6分多鐘，當然也無從表現。重建中的籃網不太需要即戰力，像麥克丹尼爾斯這樣的側翼攻擊手可能會有較好的發揮空間。

(中時電子報)