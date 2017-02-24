美智庫：北京南海軍事化不受美政局影響

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美國智庫今天公布多張衛星照片，顯示中國已在南沙人造島完成放置地對空飛彈的建築體。北京穩定推動南海軍事化計畫，未受美國政治變動影響。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）旗下的「亞洲海事透明倡議」（AMTI），公布多張今年2月與2016年底拍攝的南海比較衛星照顯示，中方在南沙人造島多處放置地對空飛彈的建築體已經完成。

AMTI比較2017年2月7日與2016年11月12日永暑礁（Fiery Cross Reef）衛星照的左下角，2016年12月29日與11月11日美濟礁（Mischief Reef）環狀的上方，2017年2月7日與2016年11月10日渚碧礁（Subi Reef）衛星照的右下角，原本皆為空地，如今已完成8座可以放置地對空飛彈系統的建物。

路透社（Reuters）早前引述美國官員的談話與這批照片報導，中方已在南沙多個人造島上完成存放武器系統的建物。

不具名美國官員指出，這些鋼筋混凝土建物的屋頂可以開闔，類似紅旗9號等可移動的車載地對空飛彈在建築內即可發射，不必曝露位置，中方已在西沙的永興島（Woody Island）裝置紅旗9號飛彈。

AMTI分析，中方南沙人造島上放置飛彈的混凝土建物，可避免裝備遭海水侵蝕。屋頂關閉時，也可避免被衛星監測到發射器動態，敵方無法得知存放多少座發射器。若有衝突，建物還可抵禦非直接與小型的火砲攻擊。

這與永興島上的紅旗9號僅覆蓋偽裝迷彩網，讓外界看清楚的意圖極不相同。

AMTI認為，中方未受美國政局影響，這批建物在2016年9至11月陸續動工，是南海軍事化的一部分。1060224

(中央社)