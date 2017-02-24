客機荷蘭機場重落地 起落架斷驚險迫降
英國弗萊比航空公司一架螺旋槳客機今天在強風中降落荷蘭的史基普機場，右翼起落架在飛機重落地時折斷，機身傾側在跑道上滑行，但順利迫降成功，官員表示沒有任何乘客受傷。
法新社報導，荷蘭正遭強烈冬季風暴侵襲，阿姆斯特丹市史基普機場（Schiphol）機場的驚險影片顯示，弗萊比航空（Flybe）這架載有59名乘客和機員的班機降落時，在強風中似乎難以維持方向。
這架來自英國愛丁堡（Edinburgh）的班機終於在跑道上停了下來，但右機翼傾向一側，接近跑道旁的草地。機場官員表示，他們還在調查事故起因。
史基普機場發言人巴特茲（Jacco Bartelds）告訴法新社：「飛機起落架在降落時斷裂。沒有人受傷。」
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，乘客佛萊明（David Fleming）貼出在機上拍攝的影片，顯示飛機在跑道上垮向右側，螺旋槳刮過跑道地面，有一陣煙冒向空中。
報導中說，無獨有偶，弗萊比航空另一架由英國格拉斯哥（Glasgow）飛往伯明罕（Birmingham）的班機今天稍早也遇險，機師在一具螺旋槳發生機械故障後將之關閉，折返格拉斯哥平安緊急降落。
這場冬季風暴在英國造成一名婦人喪生，荷蘭今天下午出現強風，據氣象機構表示，強風有時達時速100至120公里。這導致歐洲航空樞紐之一的史基普機場有許多航班延誤和取消。1060224
(中央社)
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