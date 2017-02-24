巴基斯坦高檔購物區爆炸 增至10死

巴基斯坦東部城市拉合爾（Lahore）高檔購物區一棟建築物今天遭遇炸彈攻擊，造成至少10人喪命。(圖片取自pakistantoday)

巴基斯坦東部城市拉合爾（Lahore）高檔購物區傳出今天遭遇炸彈攻擊，造成至少10人喪命。

據了解，目擊者表示當時聽到「驚人的」聲響，當我們離開大樓時，發現停在外面的機車都著火，那是炸彈爆炸，巨大震波震碎周邊幾乎全部建築物的窗戶。

旁遮普（Punjab）省政府發言人穆罕默德汗（Malik Mohammad Khan）表示，爆炸造成一個巨大坑洞，當局正在調查這起爆炸的原因，爆炸是由埋設的炸彈引爆，不是定時或遠方遙控的炸彈。警方目前封鎖現場，還未找到兇嫌。

(中時電子報)