川普擬加強美國核武力 盼中國約束北韓
美國總統川普今天表示，他希望加強美國的核子武力，確保美國居於領先地位，因為美國核武的能力已經落後他國。他也期望中國發揮影響力，約束挑釁行動不斷的盟友北韓。
川普接受路透社專訪時，也抱怨俄羅斯違反限武條約部署巡弋飛彈，並表示他如果見到俄國總統蒲亭，將會提起這項議題。
另一方面，川普表示，中國如果願意，可以「非常容易」就解決北韓構成的安全挑戰。他意在加強對北京施壓，希望中方多發揮影響力，約束平壤當局越來越好戰的行徑。
川普在白宮橢圓形辦公室接受訪問時也表示，他對北韓試射彈道飛彈「非常憤怒」，美國有許多選項可以反制，包括加緊部署飛彈防禦系統，以保護盟國日本和南韓。1060224
(中央社)
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