NBA》雷霆前場升級 獲公牛主力大前鋒

公牛隊宿將吉布生(右)被交易至雷霆。(美聯社資料照)

雷霆隊在交易大限前進行了一波補強，他們送出佩恩(Cameron Payne)、洛弗尼(Joffrey Lauvergne)、莫洛(Anthony Morrow)3名球員到公牛，換來先發大前鋒吉布生(Taj Gibson)與麥克德莫(Doug McDermott)，以及1支次輪選秀籤。

本季韋斯布魯克一枝獨秀，季外從魔術轉來的歐拉迪波亦為雷霆提供可觀的火力，禁區還有中鋒亞當斯看管。比較弱的是4號位置上的沙波尼斯，如今補進公牛隊上的籃板王吉布生，將對雷霆爭搶西區名次有所助益，另一名加盟的前鋒麥克德莫則是優秀的板凳射手。

公牛隊沒有賣掉麻煩人物隆多，又換來了佩恩、莫洛兩名後衛，乍看後場變得更加擁擠。但由於隆多難以駕馭，目前他已將近連續20場沒有先發，年輕的佩恩可望成為公牛重點培養的新控衛，莫洛的加入則可以讓韋德擁有更多休息的空間。

(中時電子報)