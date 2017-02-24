NBA》雷霆前場升級 獲公牛主力大前鋒
雷霆隊在交易大限前進行了一波補強，他們送出佩恩(Cameron Payne)、洛弗尼(Joffrey Lauvergne)、莫洛(Anthony Morrow)3名球員到公牛，換來先發大前鋒吉布生(Taj Gibson)與麥克德莫(Doug McDermott)，以及1支次輪選秀籤。
本季韋斯布魯克一枝獨秀，季外從魔術轉來的歐拉迪波亦為雷霆提供可觀的火力，禁區還有中鋒亞當斯看管。比較弱的是4號位置上的沙波尼斯，如今補進公牛隊上的籃板王吉布生，將對雷霆爭搶西區名次有所助益，另一名加盟的前鋒麥克德莫則是優秀的板凳射手。
公牛隊沒有賣掉麻煩人物隆多，又換來了佩恩、莫洛兩名後衛，乍看後場變得更加擁擠。但由於隆多難以駕馭，目前他已將近連續20場沒有先發，年輕的佩恩可望成為公牛重點培養的新控衛，莫洛的加入則可以讓韋德擁有更多休息的空間。
(中時電子報)
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