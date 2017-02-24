全台濕冷 北台灣低溫下探10度

我要評比

大陸冷氣團南下，全台天氣不穩定，中央氣象局指出，今天北台灣低溫下探攝氏10、11度，南部及花東也只有15到17度，濕冷將使體感溫度更低。

氣象局指出，全台濕濕冷冷，尤其北部、宜蘭、花蓮迎著東北風，下雨更明顯，可能有局部較大雨勢，其他各地在水氣一波波通過時，會出現短暫雨。外出最好攜帶雨具備用，年長者及心血管病患注意保暖。

此外，台灣附近的東北風仍非常強勁，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域容易有9至10級強陣風及較大風浪出現，從事海邊或近岸活動的民眾要特別注意安全。

空氣品質指標（AQI）方面：雲嘉南及高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060224

(中央社)