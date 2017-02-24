冷氣團發威！北部探10度 228連假濕答答
今天受到強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，中部以北及東北部地區氣溫偏低，其他地區氣溫亦低，氣象局也針對了台中以北、包含離島金門、連江在內10個縣市發布低溫特報，請特別留意。預估溫度，北部10-15度、中部13-17度、南部17-25度，淡水今晨僅11.5度。
降雨方面，北部、東北部地區及馬祖有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部、東部地區及澎湖、金門有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。
冷氣團來勢洶洶，全台各地急速降溫，預期平地空曠地區，最低溫將下探至10-12度，另外加上華南雲雨移入，水氣充足，感受上會相當濕冷，而且中部以北都有下雨機會，尤其迎風面東北角沿海有局部較大雨勢，下雨時間也會較長。
而即將到來的228連假，恐怕也要濕答答了，預估這波降雨一直到228連續假期都會很明顯，若有規劃連假的出遊計畫，可以先做些調整，並且都要注意保暖工作，千萬不能掉以輕心。
另外雖然有境外汙染物隨冷空氣南下，但因為下雨，中部以北空氣品質還算不錯，只有中南部依舊要注意空氣品質差，請呼吸道敏感者外出攜帶口罩。今雲嘉南及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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