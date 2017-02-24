油價上揚 紐約原油期貨創19月新高

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世界油價今天上漲，紐約原油期貨價格創下2015年7月以來新高，彭博社報導，主因美國政府公布的數據顯示，原油供應量增幅小於預期。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油4月期貨價格上漲86美分，收在每桶54.45美元，是2015年7月2日以來的最高價位。

倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格上漲74美分，收在56.58美元。1060224

(中央社)