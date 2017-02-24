CIA曾資助Paypal開公司 收集民眾祕密情資

Palantir於成立初期，曾接受CIA的風險投資部資助。(圖片取自the intercept)

新聞網站intercept《攔截》於周三公開一份文件，指控與美國總統川普關係良好的矽谷巨頭Paypal始創人蒂爾，他2004年成立祕密公司Palantir接受美國中情局（CIA）的財政援助，更與美國中情局(CIA)合作研發蒐集敏感資料的軟體。

該網站表示，在Palantir於成立初期，曾接受CIA的風險投資部資助。其中Palantir與CIA共同研發的軟體，應用了廣泛的資料搜集技術，令情報部門幾乎可以攔截每位民眾在網上的一舉一動，連美國國家安全局（NSA）亦讚不絕口，另外，Palant還曾幫助美國政府和盟國的情報機關進行間諜和情報搜集工作。

斯諾登也曾公開表示Palantir亦曾與美國國家安全局（NSA）合作，協助NSA擴大全球的情報網絡。

(中時電子報)