暴風雨侵襲倫敦 地鐵飛機停駛 民眾擠爆車站
英國倫敦遭受暴風雨多莉絲(Dorus)侵襲，地鐵班次取消、導致通勤者擠爆月台，希斯洛機場也被迫取消多架航班，蘇格蘭的火車交通、以及英國和愛爾蘭之間的飛機航班也受到惡劣天氣的影響。
根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，暴風雨讓英國交通大打結，通勤者被告知「甭想回家
了」。英國最繁忙的地鐵站之一London Euston因暴風雨，一度所有班次取消，導致車站內一度人潮爆滿、被迫進行疏散。其他的主要倫敦地鐵站如利物浦街站和維多利亞站，也有多個班次延誤和取消，國王十字站和St Pancras車站的交通也一度完全停擺，最後也只重開幾個班次。
英國第二大城伯明罕的主要車站伯明罕新街站(Birmingham New Street)也人滿為患，並發生電梯起火、引發更多混亂，消防人員緊急到場撲滅火勢。
火車和公路交通也因暴風雨下雨一度完全停駛，速度高達近169公里的強風也使得飛機航班和船隻航行取消。英格蘭中部城市克魯(Crewe)和Warrington Bank Quay之間數條火車路線，因電力中斷受到影響。英國許多火車公司為了保障乘客安全，宣布將時速限制在80公里以內。蘇格蘭地區M80公路也有部分路段因為大雪封閉，蘇格蘭交通單位呼籲民眾改開其他道路。
愛爾蘭航空(Aer Lingus)因強風預報，取消英國和愛爾蘭之間12個航班，倫敦希斯洛機場也取消了36架航班，倫敦市機場取消5個航班，並表示可能會有其他航班延誤。
(中時電子報)
文章來源：Don't even try to get home! Storm Doris chaos as thousands are stranded after Euston is closed and other major stations are hit by overcrowding - with commuters told NOT to travel
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範