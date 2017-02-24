暴風雨侵襲倫敦 地鐵飛機停駛 民眾擠爆車站

英格蘭南部東薩塞克斯郡的一個燈塔遭遇暴風雨多莉絲引發的巨浪。(美聯社)

倫敦國王十字站一度擠爆民眾。(圖取自Ryan Temple的推特)

倫敦國王十字站一度擠爆民眾。(圖取自tk的推特)

英國倫敦遭受暴風雨多莉絲(Dorus)侵襲，地鐵班次取消、導致通勤者擠爆月台，希斯洛機場也被迫取消多架航班，蘇格蘭的火車交通、以及英國和愛爾蘭之間的飛機航班也受到惡劣天氣的影響。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，暴風雨讓英國交通大打結，通勤者被告知「甭想回家

了」。英國最繁忙的地鐵站之一London Euston因暴風雨，一度所有班次取消，導致車站內一度人潮爆滿、被迫進行疏散。其他的主要倫敦地鐵站如利物浦街站和維多利亞站，也有多個班次延誤和取消，國王十字站和St Pancras車站的交通也一度完全停擺，最後也只重開幾個班次。

英國第二大城伯明罕的主要車站伯明罕新街站(Birmingham New Street)也人滿為患，並發生電梯起火、引發更多混亂，消防人員緊急到場撲滅火勢。

火車和公路交通也因暴風雨下雨一度完全停駛，速度高達近169公里的強風也使得飛機航班和船隻航行取消。英格蘭中部城市克魯(Crewe)和Warrington Bank Quay之間數條火車路線，因電力中斷受到影響。英國許多火車公司為了保障乘客安全，宣布將時速限制在80公里以內。蘇格蘭地區M80公路也有部分路段因為大雪封閉，蘇格蘭交通單位呼籲民眾改開其他道路。

愛爾蘭航空(Aer Lingus)因強風預報，取消英國和愛爾蘭之間12個航班，倫敦希斯洛機場也取消了36架航班，倫敦市機場取消5個航班，並表示可能會有其他航班延誤。

(中時電子報)