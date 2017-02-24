失言？瑞典官員挺川普：他是對的
美國總統川普（Donald Trump）日前演講時點名曾遭恐怖分子攻擊的地方，誤將瑞典列入，引發瑞典政府不滿要求美國解釋，但就在川普失言後兩天，瑞典20日還真的發生暴動。而兩名瑞典官員投書美國媒體表示，川普是對的，瑞典的難民危機確實存在。
瑞典民主黨領袖艾基森(Jimmie Akesson)與卡爾森(Mattias Karlsson)23日投書華爾街日報，支持川普的說法，他們表示瑞典的穆斯林難民犯罪危機確實存在。
他們說：「川普先生並沒有誇大目前瑞典所經歷的問題，這只是證明了他瞭解問題。」「暴動與社區不安已成為生活的一部分。」
他們強調：「我們與美國有許多歷史與文化的關係，為了美國人民福祉，我們希望領導人不要重犯我們社會主義與自由派政治人物所犯的同樣錯誤。」
川普在上周六(18日)的川普在佛羅里達州參加一場公開集會時，在談到歐洲國家所經歷的伊斯蘭恐怖攻擊時，提到了瑞典，因此引來軒然大波，包括瑞典政治人物在內，都嘲諷川普。事實是雖然瑞典尚未發生過激進伊斯蘭恐怖份子的攻擊，但當地仍存在難民危機。周一(20日)在瑞典首都斯德爾摩市郊有一處穆斯林難民群居的城市(Rinkeby)發生暴動，放火燒汽車，攻擊警察，場面一發不可收拾。
(中時電子報)
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