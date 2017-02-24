全世界目擊不明飛行物次數激增 美國最多
全球目擊不明飛行物的次數最近創下新高，多數都在美國，有趣的是看到類似飛碟物體的人數減少。
根據英國《獨立報》(The Independent)，專門收集目擊不明飛行物資訊的美國組織全國UFO通報中心(National UFO Reporting Centre)表示，全世界有人看到不明飛行物的次數，在1990年代時每年約1萬次左右，到了2000年代暴增到超過4萬次，到了2010年代後已達到4.5萬次。
美國喬治梅森大學(George Mason University)人為因素和應用認知學博士生Sam Monfort指出，雖然全球目擊不明飛行物的次數增加，但其中看到疑似外星人飛船的飛碟物的次數，有減少的趨勢。
Monfort也發現美國是每年看到最多不明飛行物的地方，比起全世界其他地區，美國人通報目擊的次數多了300多次，而且這類目擊發生最多的地方在美國西北部，例如緬因州和佛蒙特州等。
(中時電子報)
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