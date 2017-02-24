地表最厚月亮蝦餅，信義區可嘗到啦

〈香茅廚〉的〈月亮蝦餅〉，最厚的地方達2.5公分，被稱為「地表上最厚月亮蝦餅」。(圖／姚舜攝)

「月亮蝦餅」是台灣人發明的，未切開時像圓圓的月亮故得名，其實由上往下看，它未切開的樣子和「菜脯蛋」也有點類似。(圖／姚舜攝)

享用〈干貝羅旺鮮蔬捲〉時，可將羅旺肉醬包捲在蘿蔓生菜內作餡，和蔬菜一起吃。(圖／姚舜攝)

〈宮廷酸辣一口香〉是將炒蛋、銀芽與粄條共構，吃食時可以淋泰式酸辣醬再入口。(圖／姚舜攝)

阿明師作的鴨胸有兩種吃法，一種是和鳳梨一起用紅咖哩共燴，另一種則是油淋法，兩種都很好吃。(圖／姚舜攝)

〈香茅廚〉可以嘗到美味的溫熱的〈香蘭葉糕〉與〈泰式芋頭糕〉。(圖／姚舜攝)

手工捏製成水果造型的〈果漾綠豆仁〉，模樣討喜，預料將吸引不少人拍照上傳。(圖／姚舜攝)

壹舍國際餐飲負責人林育達(左)半年內已一口氣開出3家泰菜餐廳，左為「阿明師」李明芢。(圖／姚舜攝)

由「台灣阿拉伯王子」林育達投資經營的壹舍國際，繼去年7月在台北復興南路微風廣場本館開設〈香茅廚〉泰菜餐廳之後，又在台北信義區新光三越A4館開設〈香茅廚〉二店，地點就是原寒舍集團經營的〈SUKHOTHAI〉泰式餐廳原位置，裝潢沒有太大改變，廚師則是由寒舍換跑道到壹舍的泰籍主廚「阿明師」李明芢，不過餐廳的定位改了，訴求的客層對象也較過去更寬廣。

過去〈SUKHOTHAI」泰國餐廳主攻的是泰式宮庭料理，鎖定的客層以在信義區出入的商務人士為主，因為是觀光飯店集團經營，消費價位也是五星飯店檔次。如今寒舍集團聚焦經營旅館飯店事業，放緩投資館外餐飲腳步，改由壹舍國際接棒經營〈香茅廚〉，由於人事結構不同，消費價位門檻相對較低。最教飲食男女開心的是，從此在信義區也可以嘗到阿明師做的「史上最厚的月亮蝦餅」啦！

泰國菜中只有〈金錢蝦餅〉而沒有〈月亮蝦餅〉，前者是將蝦漿與豬肉泥混合後，如了蛋液聚合成丸子狀再摔打出膠，然後壓扁了再各麵包粉下鍋油炸而成。而〈月亮蝦餅〉則是台灣人發明的「台式泰菜」，前段作法和〈金錢蝦餅〉差不多，只是蝦漿摔出筋度後，再於上下兩層用春捲皮夾著後下鍋油炸成菜，呈盤時再切成放射狀，因沒切時形色像一輪明月，故名〈月亮蝦餅〉。

〈月亮蝦餅〉因表皮更酥更脆所以在泰菜餐廳點食率很高，並逐漸成了台灣每家泰菜餐廳菜單上必有的菜式。為了和市場區隔並形塑特色，阿明師幾年前刻意將〈月亮蝦餅〉作得很厚，蝦餅炸好上桌，最厚的部位足足有2.5公分，是其它餐廳的2倍高，故被稱為「地表上最厚月亮蝦餅」。這話說起來也沒錯，因〈月亮蝦餅〉只有台灣才有，台灣最厚，就是「地表最厚」啦。

阿明師作菜很用心且認真，泰國菜賦味增鮮的醬汁，很多都是得靠手工以木製搗製才能「顯味」，來台發展17年的阿明師從不偷工，該用手工搗的絕不會用機器攪拌，所以他料理的泰菜很到位，比起坊間很多餐廳更入魂。此外，老家在泰國東北的阿明師作泰菜，能用泰國進口食材，就不會找其它食材瓜代，這一點也是他頗受食客歡迎的原因。

在觀光飯店歷練多年後，李明芢作出的泰菜，呈盤也較一般泰菜廚師更好看。跟義法菜主廚一樣，李明芢研發菜餚會先在腦海中勾勒菜餚上桌時的樣貌，以及搭配盛裝的餐具器皿，所以〈香茅廚〉的泰菜，形色也更精緻，氣質與傳統泰菜餐廳不同。

〈香茅廚〉二店插旗信義區，李明芢也和老闆林育達共同研發設計了一些新菜式，希望讓食客吃出新食趣。

〈鳳梨紅咖哩鴨胸〉展現了李明芢細膩的料理心思，他除了用鳳梨與鴨胸搭配件作出用鳳梨為容器盛裝的泰式紅咖哩，並另外烹調油淋鴨胸肉，讓食客品味鴨胸表皮的酥香，一種鴨胸、兩種吃法，共盛一盤上桌，別家泰菜餐廳吃不到這種菜。

〈泰味魚酥佐青蘋沙拉〉的魚酥，是將鯛魚肉剁碎後與麵包粉混合後油炸，成菜後的魚酥口感鬆脆，享用這道菜時可以將魚酥和甜酸交織的青蘋沙拉，一起用蘿蔓菜葉包捲入口，品味多元口感。〈干貝羅望鮮蔬捲〉除了可以將「泰式醡醬」羅旺醬和小黃瓜、嫩薑、胡蘿蔔和玉米筍一起用生菜葉包捲入口，更可以直接以羅旺醬搭配泰國香米蒸出的米飯，又是一道可「雙饗」的菜式。

〈四季豆拌鮮蝦〉和〈酸辣一口香〉是李明芢為〈香茅廚〉二店研發的泰國宮廷料理。前者是在酸辣泰式醬汁中加了清脆四季豆，吃食時並可拌入溏心蛋一起享用，四季豆與溏心蛋中和了酸辣強度，非常下飯。而〈酸辣一口香〉則是在湯匙中放了粄條、炒蛋條和蝦肉，吃食時淋上泰式醬汁，一匙一口、不必舉箸夾食，很方便。

除了〈芒果西米露凍〉外，〈香茅廚〉信義店甜點還有〈香蘭葉糕〉和〈芋頭糕〉，這兩道泰式甜點都是溫熱上桌，口感風味較事先做好冷藏的更美味。而一個個以手工捏成水果形狀的〈果漾綠豆仁〉，形色討喜，有點甜又不會太甜，應該會吸引不少人拍照打卡上傳與友朋分享。

為康祝新店開幕，「香茅廚」二店推出「泰有禮」三重送活動促銷，自3/1日起至3/31日期間，到店消費一律享有9折優惠，持有新光貴賓卡再享9折。單筆消費滿3千元則再送300元餐券，同時每桌送小菜。

(工商)