川普放話來硬的 奪回流向中墨工作機會

美國總統川普今天在白宮會晤國內的製造業大亨，表示計畫採取「強硬政策」，把流失到中國大陸和墨西哥等地的數以百萬計工作機會弄回來，但他沒有提出落實承諾的明確計畫。

川普靠著保護主義論調在總統大選贏得歷史性勝利，如今想要將這些主張訂為法律，他再度承諾，將會大舉修改美國與世界各國作生意的方式。

「財星雜誌」（Fortune）網站與法新社報導，出身商界的川普興高采烈與20餘家大企業的執行長談笑時，也承諾「法規改革、稅務改革和貿易政策將讓重要的製造業工作重回國內」。

這場公開的會議大部分時間像是小團體的聚會，川普顯然如魚得水，不斷拿董事會和高球場上的趣事開玩笑。

川普用話激奇異公司（General Electric）執行長伊梅特（Jeff Immelt），讓他重述自己當選總統前打高爾夫球一桿進洞的事蹟。川普並說，他在打那個球前曾發豪語：「我在有錢人中高爾夫球打得最棒。」

不過，川普對中國和墨西哥的生意夥伴用語就較為冷淡，點名指責他們造成全球貿易情勢轉移。

他表示：「自北美自由貿易協定（NAFTA）生效以來，美國失去我們1/3的製造業工作。」

他又說：「自中國加入世界貿易組織（WTO）以來，有7萬家工廠關閉。」

目前還不清楚川普要如何將他的承諾付諸行動。經濟專家表示，幾十年來因為自動化、經濟衰退和全球化而喪失的工作很不可能再找回來。

此外，跡象顯示，支持川普這種嚴厲態度的人可能不像選舉結果所顯示的那麼多。蓋洛普民意測驗中心（Gallup）公布的新民調結果顯示，50%受訪的美國人喜歡中國，這是中國政府1989年殘酷鎮壓天安門廣場抗議群眾以來的最高水準。1060224

(中央社)