談貿易逆差 川普劍指中國與墨西哥

美國總統川普今天說，美國現有的對外貿易協定「沒一個是好的」，他更提出與美國商務部不同的數據稱，美國對中國的貿易逆差近5000億美元，「美國必須有所作為」。

川普上午在白宮與來自汽車、鋼鐵、科技及多個領域的逾20家美國製造業大廠的執行長開會，川普在開放媒體採訪的時段主動談到美國的貿易赤字問題，點名墨西哥與中國，並做上述表示。

他先說，美國自從1994年簽署北美自由貿易協定（NAFTA）後失去1/3的製造業就業機會、「這數字令人難以置信」；而中國加入世界貿易組織（WTO）後，美國有7萬家工廠關門，「想想，我一直以為這數字不是對的吧」。

川普藉以強調，他的政府將提出包括稅制改革及多項貿易政策，要把流失的製造業工作機會找回來，「他們（這些公司）離開、他們正重返美國，他們必須給我回來」。

他指出，美國現有的貿易協定都「非常糟」、「沒一個是好的」，通通都是逆差；川普還稱，美國和墨西哥間有700億美元的貿易逆差、「這還不包括那些毒品交易」、「我們希望和墨西哥發展良好關係，但如果辦不到、也只能拉倒」、「（美國）和中國則有近5000億美元的逆差，我們必須有所作為」。

中國雖然去年仍是美國對外貿易的最大逆差國，但根據美國商務部公布的最新官方數據顯示，美國去年全年貿易逆差增0.4%、達5023億美元，創2012年來新高；對中國的貿易逆差去年反而是年減5.5%、約3470億美元。

川普也細數在他當選後、已有許多美國企業要將工廠遷回來、有更多外資企業要投資美國，與會的企業主多微笑回應。

儘管商務部長提名人羅斯（Wilbur Ross）的任命案尚未獲國會通過，羅斯與川普的長女伊凡卡．川普（Ivanka Trump）及川普的女婿、白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）都出席了這場座談。庫許納就坐在川普身旁。1060224

(中央社)