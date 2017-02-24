2月24日各報頭版要聞

中國時報

●清泉崗丟包毒品增至51包 20官兵疑染毒

台中空軍清泉崗基地日前發現27小包安非他命被丟包在停機坪附近，軍方立即對基地3000名官兵進行驗尿篩檢，檢方昨公布最新調查結果，已有20人初驗呈現陽性反應；此外，丟包的毒品數量也愈撿愈多，周三增至40包，昨天再撿到11包，總數高達51包，初驗為安非他命，已送鑑定確認成分。毒品散落的地點則在營區球場、車棚、跑道、宿舍、停機坪周邊，範圍廣達2公里，且都放在明顯地方，引發刻意要搞掉主管的「陰謀論」。

●第2顆地球？ 40光年外 發現7顆類地球行星

美國國家航空暨太空總署（NASA）22日召開記者會宣布，在距離地球約40光年（約369兆公里）的太陽系外，一口氣發現7顆類似地球大小的行星。他們圍繞著名為TRAPPIST-1的恆星打轉，而且7顆可能都含有孕育生命的液態水，其中3顆溫度適中，成為迄今在太陽系之外最有可能找到生命的地方。

●蔡釋善意？ 兩岸監督、陸生納保優先

行政立法協調會提43項優先法案，年金改革及經濟大建設為兩大重中之重法案，年改法案初估9案，至於

同婚修法未列優先法案。值得注意的是，兩岸協議監督條例、陸生納保的全民健保法、管制退將登陸的兩岸關係條例修正案，亦列入優先法案。

蘋果日報

●台裔童在美遭槍殺 從台南被領養3年 枉死異鄉

笑容燦爛、來自台灣的8歲黃姓男童意外命喪美國！黃小弟近3年前被南加州一對台裔夫妻領養，周一晚上在友人家聚餐時，遭不明歹徒開車朝屋內開槍，他遭流彈擊中後腦勺喪命，無限可能的生命戛然而止，令人唏噓。警方正追查嫌犯和犯案動機。黃小弟是經由善牧基金會媒合出養到美國，社工人員原以為他有美好新生活，昨得知死訊難過掉淚。

●台近5年1500童出養 6成到國外

衛福部社家署統計，近5年國內約近1500名孩子出養，其中4成留在國內，有約6成、877人出養到國外，其中以到美國佔3成8最多。從事收、出養媒合的兒福聯盟說，出養到國外者多半年紀稍長或身體有狀況，且並非從此「過著幸福快樂的日子」，反更易遇上適應、種族歧視等問題，需社工長期追蹤。

●金管會認定 亡妹保險金 不能賠哥哥

蝶戀花賞櫻團翻車意外奪33命，其中李傳海夫妻與女兒罹難，獨留長子李男1人，日前長子幫父母及妹妹申請保險理賠時，被保險公司告知妹妹的乘客險、旅責險無法申請，引起各界討論；金管會昨表示，依《民法》規定，兩項責任險確定無法賠給哥哥，家屬大表不滿，怒問：「如果全家死光光了，保險就不用賠了嗎？」若要解套，須從源頭修改《民法》，法務部說，若社會有共識須修法，會評估處理。

聯合報

●清泉崗26官兵疑染毒

空軍清泉崗基地至昨天共「被發現」五十一小包疑似安毒，初步驗尿有廿六名官士兵呈陽性反應，台中地檢署訊問發現毒品的士官兵，確認毒品分散在十餘處，已指示採集毒品塑膠夾鏈袋與吸食器的DNA、指紋送憲兵刑事鑑定中心追查來源。

●日本今起實施超值星期五

為擴大內需提振消費，日本從今天起，實施每個月最後一個星期五下午三點提早下班，稱為「超值星期五」。南韓政府準備仿效日本，推廣彈性工時，達成每周五提前兩小時下班、刺激消費的目標。

●日韓避免過勞死、拚經濟 實施周五早下班

日本的「超值星期五」活動今天起正式上路，避免過勞死和振興經濟是活動的兩大目標。

自由時報

●H5N6「禽」況趨緩 運宰今解禁

農委會主委林聰賢昨天傍晚宣布，全國禽類禁運禁宰措施今天凌晨起解除禁運，中午起可以屠宰，最快下午市面即可買到當天屠宰的土雞與鴨鵝。昨天專家會議上，學者認為禁運禁宰後，禽場的H5N6疫情已趨緩，但野鳥身上仍有病毒，建議持續監測野鳥和未登記納管的小型禽場。

●蔡總統：改變228沒加害者現狀

蔡英文總統昨分別接見「二○一七年海外二二八遺屬返鄉團」與二二八受難的台灣畫家陳澄波家屬。蔡英文在接見遺屬返鄉團時強調，政府會帶頭調查、呈現真相，追究二二八事件責任歸屬，改變「只有受害者、沒有加害者」現狀。她會要求相關單位，持續清理威權時期檔案，把七十年後仍塵封的真相，完整攤開在陽光下。這也是蔡總統上任後，首次對二二八事件發言。

●頂新逃漏稅 魏應充犯44罪 繳328萬免坐牢

頂新逃漏稅案經彰化地院近三年審理，昨天終結，頂新製油公司前董事長魏應充涉嫌私設個人帳戶，提供給公司逃漏稅之用，七年漏繳稅額達六千多萬元，法官以違反商業會計法逃漏稅捐，判有期徒刑三年，得易科罰金，以一天三千元計算，魏應充只要繳三百廿八萬五千元就免於牢獄之災。同案被告頂新會計陳錫勳被判一年十個月，緩刑二年，但必須支付公庫廿萬元。

(中時電子報)