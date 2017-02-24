創校才2年 高雄河堤國小地磚壞半年修不好
高雄市河堤國小創校才2年多，上學期校門口高壓連鎖地磚突起，約5名學生遭絆倒受傷，校方封閉大門，改由側門上放學，至今近半年仍未修繕完成，家長抱怨連連；校方表示，因專家對施作工法意見分歧，會加快腳步，5月前重新鋪設完畢。
陳姓媽媽說，校門口連鎖地磚下方是土壤，雨水沖刷後容易流失，上學期開學沒多久，校方就因地磚高低不平，宣布所有學生改由側門上放學，側門空間較小，家長接送不方便；另名學生家長也說，地磚壞了半年，修繕至今毫無進展，實在誇張。
校長王國村表示，為了符合綠建築法規，校門口採用高壓連鎖磚技法，原本僅設定供人行走，但因校門口腹地較大，許多大貨車、遊覽車常在此迴轉，長期碾壓破壞，儘管廠商2年來已修補12次，仍狀況連連，為避免學生受傷，才改由側門進出。
他說，日前市府研考會聯合勘查，3位專家意見迥異，1人建議改鋪瀝青，1人說要用透水混凝土，最後1位認為應先鋪混凝土再貼地磚，校方無所適從，現在只能盡快整合意見、爭取預算，盼趕在5月校園正式啟用前，將地磚修繕完畢。
高市教育局則回應，地磚損壞範圍除大門通道之外，尚有前庭，為一勞永逸，改善工法由工務局新工處、建築師、承包商會勘，正持續研商，等待施作工法確認後，經費將由教育局簽辦，以利盡快修復。
(中時)
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