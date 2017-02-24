護婚姻！劉愷威爆與楊冪一天親熱5次
大陸女星楊冪與劉愷威結婚後，育有女兒小糯米，但兩人工作忙、聚少離多，屢被傳婚變，先前劉愷威更爆和女星王鷗深夜同房的影片。不過楊冪與劉愷威仍強調沒離婚，近來劉愷威更在節目上透露，一天會和楊冪親熱4、5次！
楊冪先前拍攝的《翻譯官》深受好評，近來開拍續集《談判官》，最近與趙又廷的《三生三世十里桃花》更是火紅，讓楊冪可說是忙得不可開交。對於她與老公劉愷威老被傳離婚，近日受訪的劉愷威就用行動否認，強調自己與楊冪一天會親熱4、5次，包含親親、睡前蓋棉被等貼心舉動。
只是被問及楊冪在家裡是什麼地位？劉愷威從「女王、公主、管家以及保姆」的選項中，表示她是保姆時，也被網友揶揄「難怪楊冪不愛回家。」
(中時電子報)
關鍵字：楊冪、
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