護婚姻！劉愷威爆與楊冪一天親熱5次

楊冪與劉愷威屢傳婚變，但兩人都用行動粉碎傳言。（圖／達志影像）

大陸女星楊冪與劉愷威結婚後，育有女兒小糯米，但兩人工作忙、聚少離多，屢被傳婚變，先前劉愷威更爆和女星王鷗深夜同房的影片。不過楊冪與劉愷威仍強調沒離婚，近來劉愷威更在節目上透露，一天會和楊冪親熱4、5次！

楊冪先前拍攝的《翻譯官》深受好評，近來開拍續集《談判官》，最近與趙又廷的《三生三世十里桃花》更是火紅，讓楊冪可說是忙得不可開交。對於她與老公劉愷威老被傳離婚，近日受訪的劉愷威就用行動否認，強調自己與楊冪一天會親熱4、5次，包含親親、睡前蓋棉被等貼心舉動。

只是被問及楊冪在家裡是什麼地位？劉愷威從「女王、公主、管家以及保姆」的選項中，表示她是保姆時，也被網友揶揄「難怪楊冪不愛回家。」

(中時電子報)