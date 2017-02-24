世衛：巴西是拉丁美洲最憂鬱國家
世界衛生組織今天公布數據指出，巴西人口憂鬱指數為拉丁美洲之冠，且高於世界平均值。
世界衛生組織數據指出，全世界3.22億人患有憂鬱症，較10年前多18%，相當於占全球人口的4.4%。
巴西人口超過2億，世衛組織估計5.8%的該國人口患有憂鬱症，平均指數超過古巴（5.5%）、巴拉圭（5.2%），以及智利和烏拉圭（5%）。
在全球，婦女是主要受影響者，其中5.1%患有憂鬱症。男性的指數為3.6%。從絕對數字來看，全世界因憂鬱症受害的3.22億人，半數生活在亞洲。
世衛組織指出，憂鬱症是在全世界造成最多人無力從事任何工作的疾病，約占7.5%。它也是自殺的主要原因，每年約80萬例。
除了憂鬱症外，世衛組織指出，全世界2.64億人患有焦慮症，平均3.6%，較2005年增加15%。
巴西再一次領先拉丁美洲其他各國：9.3%的人口患有焦慮症；巴拉圭的指數為7.6%，智利6.5%，烏拉圭6.4%。巴西的指數也比全世界平均值高出2倍。
從絕對數字來看，東南亞是紀錄到最多焦慮症病例的地區，達6000萬例，占全球的23%。其次是美洲，約5720萬例，占全球的21%。
世衛組織估計，精神障礙的後果為世界造成每年1兆美元的經濟損失。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。