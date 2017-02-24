世衛：巴西是拉丁美洲最憂鬱國家

世界衛生組織今天公布數據指出，巴西人口憂鬱指數為拉丁美洲之冠，且高於世界平均值。

世界衛生組織數據指出，全世界3.22億人患有憂鬱症，較10年前多18%，相當於占全球人口的4.4%。

巴西人口超過2億，世衛組織估計5.8%的該國人口患有憂鬱症，平均指數超過古巴（5.5%）、巴拉圭（5.2%），以及智利和烏拉圭（5%）。

在全球，婦女是主要受影響者，其中5.1%患有憂鬱症。男性的指數為3.6%。從絕對數字來看，全世界因憂鬱症受害的3.22億人，半數生活在亞洲。

世衛組織指出，憂鬱症是在全世界造成最多人無力從事任何工作的疾病，約占7.5%。它也是自殺的主要原因，每年約80萬例。

除了憂鬱症外，世衛組織指出，全世界2.64億人患有焦慮症，平均3.6%，較2005年增加15%。

巴西再一次領先拉丁美洲其他各國：9.3%的人口患有焦慮症；巴拉圭的指數為7.6%，智利6.5%，烏拉圭6.4%。巴西的指數也比全世界平均值高出2倍。

從絕對數字來看，東南亞是紀錄到最多焦慮症病例的地區，達6000萬例，占全球的23%。其次是美洲，約5720萬例，占全球的21%。

世衛組織估計，精神障礙的後果為世界造成每年1兆美元的經濟損失。1060224

(中央社)