重金轉中超？英格蘭一哥魯尼回應了
(08:13更新)英超曼聯足球明星魯尼（Wayne Rooney）重金轉隊中超的傳聞不斷，這位31歲英格蘭足球一哥，總算開口回應了。《BBC中文網》今報導，魯尼發表聲明說，他將繼續留在曼聯效力，確認結束有關他可能轉會到中超踢球的猜測。
魯尼發表聲明，「我對其他俱樂部所表達的興趣表示感謝，但是我想結束最近出現的猜測，聲明我將留在曼聯。」英國媒體之前報導說，魯尼的經紀人斯特萊福德（Paul Stretford）前往中國大陸商談魯尼離開曼聯，加盟中超球隊的可能。
中國超級足球聯賽（中超）新球季的球員登錄截止期限為2月28日，近來傳聞不斷。《天空體育》報導有多支中超球隊想挖魯尼。有傳聞說，魯尼最有可能轉會的中國球隊是北京國安、江蘇蘇寧和天津權健，但似乎談判沒有進展。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。