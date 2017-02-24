重金轉中超？英格蘭一哥魯尼回應了

中超球隊一直想挖角曼聯隊長魯尼。(美聯社資料照)

(08:13更新)英超曼聯足球明星魯尼（Wayne Rooney）重金轉隊中超的傳聞不斷，這位31歲英格蘭足球一哥，總算開口回應了。《BBC中文網》今報導，魯尼發表聲明說，他將繼續留在曼聯效力，確認結束有關他可能轉會到中超踢球的猜測。

魯尼發表聲明，「我對其他俱樂部所表達的興趣表示感謝，但是我想結束最近出現的猜測，聲明我將留在曼聯。」英國媒體之前報導說，魯尼的經紀人斯特萊福德（Paul Stretford）前往中國大陸商談魯尼離開曼聯，加盟中超球隊的可能。

中國超級足球聯賽（中超）新球季的球員登錄截止期限為2月28日，近來傳聞不斷。《天空體育》報導有多支中超球隊想挖魯尼。有傳聞說，魯尼最有可能轉會的中國球隊是北京國安、江蘇蘇寧和天津權健，但似乎談判沒有進展。

(中時電子報)