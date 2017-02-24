村上春樹新書午夜開賣 粉絲排隊搶頭香
日本知名作家村上春樹新書午夜開賣，死忠粉絲紛紛湧入書店搶購他的最新作品「騎士團長殺人事件」。
法新社報導，眾所期待的村上新作「騎士團長殺人事件」午夜開賣，日本各大書店也舉辦相關活動，一路營業至凌晨。
搶到頭香，手上拿著兩冊小說的村上粉絲柴崎平良（Taira Shibasaki）說，「我期待這本書已久，今晚就來看，在回家的電車上，只要能保持清醒就看。」
午夜開賣倒數前，佇立在熱鬧的新宿街頭，連鎖書店紀伊國屋（Kinokuniya）旗艦店前，已有數十名粉絲排隊等候。
年輕女粉絲青柳（Mohoko Aoyagi）說：「我是忠實讀者，我打算今晚讀這本書，再把讀後感上傳推特。」
村上的許多作品被翻譯成大約40種語言，如魔法般地呈現出一個幻想的世界，好比1隻巨大青蛙突然闖入1名上班族的平凡人生，或是天空降下了鯖魚雨。
這本新書相關細節遲遲未透露，大搞神祕，讓村上春樹的粉絲期待不已。
出版村上新書的「新潮社」（Shinchosha）發言人告訴法新社：「作者告訴我們，他希望讀者在事前不知情的情況下發現這本書，因此我們決定出版前不透露。即使內部也只有極少數人接觸過本書。」1060224
(中央社)
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