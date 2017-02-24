巴西1/3囚犯處於臨時羈押狀態
巴西國家司法委員會報告指出，國內每3名囚犯中，就有1名處於臨時羈押的候審狀態。
委員會報告指出，巴西目前有65萬4372人被關入獄，其中43萬3318人已被判刑（占66.2%），另外22萬1054人（占33.7%）處於臨時羈押狀態。
面對國內監獄系統危機，國家司法委員會製作有關報告。單單今年初，亞馬遜、北大河（Rio Grande do Norte）和羅來馬（Roraima）等州監獄暴動和屠殺事件，造成超過100名囚犯喪生。
此外，約30名囚犯自巴拉納（Parana）州1座監獄越獄，另外10名囚犯在米納斯吉拉斯（Minas Gerais）州1座監獄暴動中受傷。
面對此危機，聯邦最高法院院長暨首席大法官露西亞（Carmen Lucia）在巴西利亞召集國內所有法院院長，要求他們正視巴西監獄現時的情況。
報告指出，謝吉貝州（Sergipe）82%的監獄人口是臨時羈押的犯人；亞馬遜的比例最低為14%。
報告還指出，大部分臨時羈押的犯人犯下的罪行為販毒（29%）、搶劫（26%）、殺人（8%）、偷竊（7%）、收贓（4%）等。
委員會指出，國內臨時羈押的犯人平均被關368天，培南布可（Pernambuco）州平均974天，羅來馬平均172天。1060224
(中央社)
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