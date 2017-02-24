台灣飯店第一次，台北文華東方躋身酒店奧斯卡摘五星

台北文華東方酒店開幕迄今得到不少獎項，今年更被有「酒店業奧斯卡」之稱的〈富比士旅遊指南〉評鑑為五星級酒店，是台灣第一次有飯店躋身該評鑑。(圖／台北文華東方酒店)

除了飯店本身，台北文華東方酒店的SPA芳療中心也在豪華旅遊指南〈富比士旅遊指南〉，得到五星級評等。(圖／台北文華東方酒店)

被旅館飯店業界視為「酒店界奧斯卡」的《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide），日前公布「富比士旅遊指南評鑑大獎」，與世界各國五星級飯店共逐此一獎項的台北文華東方酒店，以及館內SPA芳療中心，獲得五星級最高評鑑。

這是「富比士旅遊指南評鑑」舉辦至今59屆以來，台灣旅館飯店第一且唯一躋身該評比獲得五星級肯定，而台北文華東方酒店一次有兩個項目同時得到五星評等，也是史上頭一遭。

前身為《美孚旅遊指南》的《富比士旅遊指南》是國際最具權威性的評比機構，多年來該旅遊指南為旅遊行業提供最全面的酒店、餐廳和芳療中心的評鑑及評論，在國際擁有相當權威性，並被稱為「酒店界奧斯卡」。

《富比士旅遊指南》星級評鑑是由一群專業的評審團隊， 以匿名調查的方式，依據超過500項嚴苛的標準，評估國際主要城市中指標性的酒店、餐廳和芳療中心，評比出五星、四星或值得推薦的名單。《富比士旅遊指南》不但是豪華旅遊評鑑的業界黃金準則，該指南也是尋求頂級體驗的旅客，在選擇飯店、餐廳、和芳療中心時仰賴的重要指標。

除了酒店的服務與設施外，《富比士旅遊指南》評鑑更高度重視服務品質，當賓客入住酒店時獲得難以忘懷的體驗，往往更勝於華麗的硬體設施。富比士指出，入選《富比士旅遊指南》中的五星酒店必定是極為傑出且無懈可擊，因為全球能達到該指南五星評鑑標準的酒店是少之又少。2017年，全球共有176間酒店及56間芳療中心獲得五星榮耀。

除台北文華東方酒店之外，文華東方酒店集團旗下另有15間酒店同時榮獲《富比士旅遊指南》酒店類別五星大獎，分別為紐約文華東方酒店、拉斯維加斯文華東方酒店、波士頓文華東方酒店、邁阿密文華東方酒店、巴黎文華東方酒店、米蘭文華東方酒店、巴塞隆納文華東方酒店、曼谷文華東方酒店、香港文華東方酒店、置地文華東方酒店、澳門文華東方酒店、上海浦東文華東方酒店、廣州文華東方酒店、新加坡文華東方酒店，以及東京文華東方酒店。

對於能獲得全球奢華旅遊評鑑肯定，台北文華東方酒店總經理施峻彥(Michael Ziemer)表示，台北文華東方酒店能夠躋身具豪華旅遊指標性的《富比士旅遊指南》，是至高的榮耀，施峻彥將這份榮耀歸功於整個酒店服務團隊，並強調將秉持著文華東方集團經典傳奇的高品質服務，揉合台灣熱情好客的在地精神，繼續努力為國內外所有賓客提供稱心滿意的完美服務。

(工商)