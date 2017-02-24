全學年校外實習就業百分百 僑光科大學生國際發光
僑光科技大學在台中大學博覽會動員師生參加，並以推動「全學年實習」、「產學無縫接軌」及「國際屢獲大獎」為特色在會場大放異彩，學生在國際賽事表現亮眼，曾獲得紅點設計獎、匹茲堡等世界十大產品設計發明獎；2017年德國漢諾威iF設計獎中，11件學生作品獲得入圍，入圍作品數為中部私立科大第一，在國際發光。
僑光科大董事長陳伯濤大推動「教育國際化」、「大四全年實習」與就業接軌；「雙語教育」的「FBI鐵板燒」策略，餐飲系也要落實外語教學；舉辦「實習徵才博覽會」爭取優質實習機會，有學生實習薪資就超過22K、畢業薪水已超過40K的紀錄。校長楊敏華指出，僑光科大畢業生廣受企業歡迎，在105學年大四生實習率高達84.5％，並創下高留任率，校方持續關心輔導畢業校友就業力。
僑光科大設有商學與管理、設計與資訊、觀光與餐旅等3學院，投入先進、新穎的軟硬體教學設備。設計與資訊學院花費13億建置圖資大樓及設計大樓，獲4800萬元高額設備補助，勇奪全國各校設計與資訊領域補助第一名。
觀光與餐旅學院推動「彈性雙語教學」，設置全國第一的技能檢定與技能競賽場地，以全學年校外實習課程達到「畢業前即就業」目標，地點跨足到日本、新加坡、馬來西亞、越南及大陸等地。
商學與管理學院建置B2B電子商務等人才培訓基地、O2O網路商城實習商店、Fintech金融資訊與跨領域智慧財產實境場域，並建立實作實驗場域，積極培育電商創客優質人才。
(中時)
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