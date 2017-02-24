東海大學推優秀新生獎勵 鄭愁予為考生打氣
東海大學在台中大學博覽會出動各學院師長現場解說，今年推出優秀新生入學獎勵辦法，最高獎金有32萬元。東海駐校詩人鄭愁予到場為大學考生打氣，農學院也推出東海優質乳牛品嘗，生動活潑的介紹學校特色，深受年輕學子喜愛。
東海大學由各學系教授到場說明系所簡介、系所特色，還有學生特地前來如何書審與口試。東海大學附屬高中也帶領學生參觀，協助輔導了解各大學科系及特色，對未來的發展與選擇有所助益。
該校每年都有將近億元的獎助學金，今年推出的優秀新生入學獎勵辦法，若是繁星推薦及個人申請，學測總級分達70級分獎學金32萬元；頂標及前標百分之二十，也有11萬及6萬元獎學金。東海大學目前有7名中研院士校友，也特聘校友擔任榮譽獎座教授。
東海去年各學系學生獲獎成績亮眼，工設系在德國紅點設計獲三國際大獎、美國傑出工業設計獎（IDEA）金獎及策展人大獎；建築系在「寶成運動產業創新園區設計競圖」，獲得首獎50萬元；社工系獲「尤努斯獎：第一屆社會創新與創業競賽」優勝獎；景觀學系榮獲葫蘆墩圳全國景觀競圖第一名；「105全國美術展」美術系98級碩士在職專班林宣余膠彩類金牌獎；企管系經證券櫃檯買賣中心認可擔任創櫃板之推薦單位；工工系研究團隊榮獲科技管理學會「科技管理獎」；醫管研究團隊獲全國醫管企劃競賽團體卓越獎等成果豐碩。
(中時)
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