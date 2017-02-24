英廉航差點墜毀荷蘭 迫降撞斷起落架
一架英國弗萊比航空公司客機，今天降落荷蘭史基普機場時，遭遇強風吹襲，在極度不穩的狀態下，落地時右翼起落架折斷，機身歪向右邊在跑道上滑行，最終驚險迫降成功，機上59名乘客無人受傷。
一名機上乘客佛萊明（David Fleming）透過窗戶拍下飛機降落驚險瞬間，畫面顯示飛機右翼摩擦地面，冒出陣陣白煙，整架飛機則是劇烈晃動。
史基普機場（Schiphol）官方推特貼文表示，該架飛機的起落架在降落時觸地損毀。不過機上乘客全數安全，且飛機仍然能夠操作。
法新社報導，當時阿姆斯特丹市史基普機場（Schiphol）正遭遇強風襲擊，據氣象機構表示，強風有時達時速100至120公里。這導致歐洲航空樞紐之一的史基普機場有許多航班延誤和取消。
(中時電子報)
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