陳松勇三病痛纏身 備二百萬遺產給「她」
「金馬影帝」陳松勇十年前中風，未料去年又因摔倒、肺積水、腎病等問題多次急診，健康狀況頻亮紅燈一度險些喪命，孤家寡人的他僅靠印尼看護照料，對此他也表示若不幸過世，將分200萬遺產表達感激。
根據《蘋果日報》報導，陳松勇中風後雖能走但不能久站，出門都要靠輪椅代步，去年在自家門口摔傷掛急診，後來又因為心臟疾病導致肺積水，腎也出問題，目前左眼更有白內障和視網膜病變，預計下月開刀治療，不過卻堅持不讓醫生開刀動視網膜，主要是擔憂全身麻醉會醒不過來。
這三年病痛纏身的他，所幸有印尼看護Yule在旁無微不至的照料，兩人也因此培養出父女情，甚至還稱呼他為「阿爸」，為了感念Yule的盡責，不僅送過價值近20萬的手環、項鍊等，另外知道Yule最多再待3年就要回鄉，為了讓她與家中的老公小孩生活無憂，更打算給予200萬台幣，讓她回家鄉買地做生意，以感念她近幾年無私的付出。
(中時電子報)
關鍵字：陳松勇
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