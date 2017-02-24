美製造業CEO打臉川普 不缺工作欠技術勞工

美國田納西州一間福斯汽車的工廠。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)邀請20幾位美國製造業大廠的執行長到白宮開會，原本想重申讓製造業工作機會從國外回流的決心，但部分執行長卻表示美國製造業工作機會充足，欠缺的其實是有技術的工人。

根據美聯社(AP)報導，其中一名參加這場會議的執行長表示「工作機會存在，但無技術勞工。」也有一執行長表示，他的工廠中已有50名實習者，若找得到技術勞工他能將實習機會提高到500個，但他發現大部分高中畢業生缺乏足夠的英數能力來了解技術性手冊。

美國政府的數據也顯示，事實上美國製造業並不缺新工作機會，目前全國約有32.4萬個這類工作機會開出，遠比2009年經濟危機時多了3倍。

白宮雖准許記者參加這場會議，但被要求不可公布執行長的姓名。川普在關於在職訓練和技術勞工這類議題的涉獵相當稀少。雖然川普的競選重點之一就是承諾要讓外流的製造業工作回到美國，但他認為外流的主因是有缺陷的貿易協定和不公平競爭。

聽完執行長對技術勞工的想法後，川普同意要增加製造業勞工的訓練，但並未提供更多細節。

美國官員表示這會議的本意是要從執行長方面，聽取有關於稅務、貿易、改革金融規定、建設和未來勞動力等議題方面的意見。參與的執行長多半相當歡迎川普親自接見他們，陶氏化學(Dow Chemical)執行長Andrew Liveris說，有些參加者認為川普政府是自美國國父以來，最支持企業的政府。

(中時電子報)