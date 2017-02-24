奧斯卡不再太白 7非白演員入圍爭小金人

今年，奧斯卡終於沒有「太白」。美國影藝學院連續兩年在4個演技項目提出的入圍名單「一片白」－全是白人之後，今年終於出現7名非白人演員獲得提名。

「今日美國報」（USA Today）報導，去年與2015年，奧斯卡男女主角與男女配角入圍者都是白人，不但激發#奧斯卡太白（#OscarsSoWhite）標籤，更引起電影產業界的熱烈對話，重新聚焦致力追求代表性與包容性。

不過，今年獲得入圍榮譽的演員多元化許多，包含入圍最佳男配角的馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）與戴夫帕托（Dev Patel），他們分別以「月光下的藍色男孩」（Moonlight）與「漫漫回家路」（Lion）獲得提名。

入圍最佳女配角獎項者有3位非裔女星，包括「藩籬」（Fences）的薇拉戴維絲（Viola Davis）、「月光下的藍色男孩」的奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer），與「關鍵少數」（Hidden Figures）的娜歐蜜哈瑞絲（Naomie Harris）等3人。

今年也是奧斯卡有史以來第1次有3名非裔演員入圍同1獎項。這也是史上首次4個表演類別至少有1名黑人演員獲得提名。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，薇拉戴維絲是獲得奧斯卡3度提名的非白人女演員，過去她曾以「誘．惑」（Doubt）與「姊妹」（The Help）入圍。

另外，最佳男主角部分今年也不再是「純白」，非裔的丹佐華盛頓（Denzel Washington）以「藩籬」一片入圍，將與「樂來越愛你」的雷恩葛斯林（Ryan Gosling）、「鋼鐵英雄」（Hacksaw Ridge）的安德魯加菲（Andrew Garfield）、「神奇隊長」（Captain Fantastic）的維果莫天森（Viggo Mortensen）與「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）的凱西艾佛列克（Casey Affleck）同場競技。

最佳女主角則以「愛侶」（Loving）的蘿絲奈格（Ruth Negga）為代表，和「第一夫人的秘密」（Jackie）的娜塔莉波曼（Natalie Portman）、「樂來越愛你」的艾瑪史東（Emma Stone）、「她的危險遊戲」（Elle）的伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）與「走音天后」（Florence Foster Jenkins）的梅莉史翠普（Meryl Streep）競爭大獎。

除了個人演技部分提名不再太白，入圍今年最佳影片的「藩籬」、「月光下的藍色男孩」、「漫漫回家路」與「關鍵少數」敘述的都不是白人的故事。

巴瑞賈金斯（Barry Jenkins）以「月光下的藍色男孩」同時入圍最佳導演與最佳改編劇本，他成為史上第3名被提名奧斯卡最佳導演的非裔人士。

另外，最佳原創劇本、最佳攝影、最佳原創歌曲獎項也都有非裔人士獲得提名。

會有這樣的變化，可能與美國影藝學院為回應「太白」爭議而採取重大措施有關，他們邀請683名新成員參與投票，其中46%為女性、41%是有色人種。

美國同性戀反詆毀聯盟（GLAAD）執行長艾里斯（Sarah Kate Ellis）在恭賀「月光下的藍色男孩」發表的聲明中說，這應該是給製片人的信號，去訴說更多元的故事。美國電影觸及全球觀眾，包容多元的故事帶來的全球性影響重大且能改變人們的心智。

然而，奧斯卡還要更加努力，因為調查顯示女性在影視產業的處境更差，而今年沒有女性導演入圍，其他少數族群也受到埋沒，戴夫帕托是今年入圍奧斯卡的唯一一位亞裔演員，拉丁裔演員則無人獲得提名。

非裔美國電影評論協會共同創辦人愛德華茲（Shawn Edwards）說，拉丁族裔遭逢數年來非裔所遭遇的處境，他們沒有在高階創作產品的位置上，以致無法獲得表彰。（譯者：中央社許湘欣）1060224

(中央社)