又見歌舞片 樂來越愛你挑戰小金人紀錄

一舉囊括14項提名的懷舊浪漫歌舞片「樂來越愛你」，追平奧斯卡紀錄，但能不能抱走奧斯卡史上最多座小金人，就要看奧斯卡評審委員臉色了。

根據「浮華世界」（Vanity Fair），樂片如要改寫奧斯卡新篇章，必須在14項提名中，拿下至少12個獎項，才能超越擁有11座小金人輝煌紀錄的「賓漢」（Ben-Hur)、「魔戒三部曲：王者再臨」（Lord of the Rings: The Return of the King）和「鐵達尼號」（Titanic）。

從「萬花嬉春」（Singin' in the Rain）到「綠野仙蹤」（The Wizard of Oz），歌舞片傳統上不受奧斯卡青睞，奧斯卡獎長達89年的歷史，只有10部獲得最佳影片獎，其中包括「真善美」（The Sound of Music）、「西城故事」（West Side Story）以及2002年拿到奧斯卡獎的「芝加哥」（Chicago）。

樂片改變多年來奧斯卡對歌舞片的冷落，藉由大家都想逃避現實的慾望，讓好萊塢重新看見歌舞片。

「芝加哥」共同製片人扎丹（Craig Zadan）說：「國家現在令人悲傷，『樂來越愛你』是唯一能讓人逃避現實的電影。」

樂片自去年8月獲選威尼斯影展開幕片，於全球首次上映以來就深獲好評，不但上個月金球獎7項提名霸氣全奪，更在13日摘下5座素有英國奧斯卡獎之稱的「英國影藝學院電影獎」（BAFTA Awards）。

觸人心弦的樂片也打動美國電影藝術與科學學院投票會員，總共入圍14個奧斯卡獎項，追平「彗星美人」（All About Eve）和「鐵達尼」號寫下的提名紀錄。

樂片部分入圍項目似乎必然得獎，但部分還是未定之天。威尼斯影展、金球獎、和英國奧斯卡獎已封后的女主角艾瑪史東（Emma Stone），如無意外可望再摘下1座后冠，這將會是她第一次拿下奧斯卡影后。

至於樂片導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）則可望摘下幾座個人獎，或許是最佳劇本，也可能是最佳導演。

但是，男主角雷恩葛斯林（Ryan Gosling）恐怕又要空手而歸，在「海邊的曼徹斯特」（Manchester by the Sea）一片演活抑鬱男角色的凱西艾佛列克（CaseyAffleck ）各界看好，有望捧走小金人。

另外，最佳影片競爭激烈，本屆不遑多讓拿下8項提名的「月光下的藍色男孩」（Moonlight），也深獲喜愛。

雖然樂片得獎呼聲高，但英國廣播公司（BBC）娛樂記者麥金塔希（Steven Mcintosh）卻在看過後覺得有點失望，質疑影評是否過度吹捧。

麥金塔希說，上一次摘下奧斯卡最佳影片獎的歌舞片是由凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）和芮妮齊薇格（Renee Zellweger）擔綱演出的「芝加哥」（Chicago），之後「媽媽咪呀」（Mamma Mia）和「歌喉讚」（Pitch Perfect）也證明觀眾很捧場歌舞片。這些歌舞片躋身主流電影，同時也是賣座素材，但樂片卻一直被批評過度宣傳。

麥金塔希引述影迷奈吉爾（Nigel）說：「故事鋪陳薄弱，音樂和歌曲比不上任何偉大的歌舞片。只想快快結束。何時影評才會說真話，這裡5顆星，那裡5顆星，就我來看，2顆星都很勉強。」

有些影迷對於這部以爵士樂為主題的電影，卻由2名白人演員擔綱有意見，也有人說腳本太弱，雷恩葛斯林和艾瑪史東歌唱技巧有問題。

麥金塔希說，他個人覺得劇情不可預測是本片最厲害的其中一項，結局不落俗套的意外安排也令他感到驚喜。

頒獎旺季推出的電影，影評青睞觀眾不愛的情況並非罕見。研究行銷的人有一派說法，那就是一部電影出來，外界反應兩極才能大賣。根據電影票房網站Mojo，樂片目前票房超過2億9667萬美元，成績不俗。

若是又抱走史上最多小金人，樂片全球票房在奧斯卡光環的加持下，可望再創佳績。1060224

(中央社)