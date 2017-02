又見歌舞片 樂來越愛你挑戰小金人紀錄

一舉囊括14項提名的懷舊浪漫歌舞片「樂來越愛你」,追平奧斯卡紀錄,但能不能抱走奧斯卡史上最多座小金人,就要看奧斯卡評審委員臉色了。

根據「浮華世界」(Vanity Fair),樂片如要改寫奧斯卡新篇章,必須在14項提名中,拿下至少12個獎項,才能超越擁有11座小金人輝煌紀錄的「賓漢」(Ben-Hur)、「魔戒三部曲:王者再臨」(Lord of the Rings: The Return of the King)和「鐵達尼號」(Titanic)。

從「萬花嬉春」(Singin' in the Rain)到「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz),歌舞片傳統上不受奧斯卡青睞,奧斯卡獎長達89年的歷史,只有10部獲得最佳影片獎,其中包括「真善美」(The Sound of Music)、「西城故事」(West Side Story)以及2002年拿到奧斯卡獎的「芝加哥」(Chicago)。

樂片改變多年來奧斯卡對歌舞片的冷落,藉由大家都想逃避現實的慾望,讓好萊塢重新看見歌舞片。

「芝加哥」共同製片人扎丹(Craig Zadan)說:「國家現在令人悲傷,『樂來越愛你』是唯一能讓人逃避現實的電影。」

樂片自去年8月獲選威尼斯影展開幕片,於全球首次上映以來就深獲好評,不但上個月金球獎7項提名霸氣全奪,更在13日摘下5座素有英國奧斯卡獎之稱的「英國影藝學院電影獎」(BAFTA Awards)。

觸人心弦的樂片也打動美國電影藝術與科學學院投票會員,總共入圍14個奧斯卡獎項,追平「彗星美人」(All About Eve)和「鐵達尼」號寫下的提名紀錄。

樂片部分入圍項目似乎必然得獎,但部分還是未定之天。威尼斯影展、金球獎、和英國奧斯卡獎已封后的女主角艾瑪史東(Emma Stone),如無意外可望再摘下1座后冠,這將會是她第一次拿下奧斯卡影后。

至於樂片導演達米恩查澤雷(Damien Chazelle)則可望摘下幾座個人獎,或許是最佳劇本,也可能是最佳導演。

但是,男主角雷恩葛斯林(Ryan Gosling)恐怕又要空手而歸,在「海邊的曼徹斯特」(Manchester by the Sea)一片演活抑鬱男角色的凱西艾佛列克(CaseyAffleck )各界看好,有望捧走小金人。

另外,最佳影片競爭激烈,本屆不遑多讓拿下8項提名的「月光下的藍色男孩」(Moonlight),也深獲喜愛。

雖然樂片得獎呼聲高,但英國廣播公司(BBC)娛樂記者麥金塔希(Steven Mcintosh)卻在看過後覺得有點失望,質疑影評是否過度吹捧。

麥金塔希說,上一次摘下奧斯卡最佳影片獎的歌舞片是由凱薩琳麗塔瓊斯(Catherine Zeta-Jones)和芮妮齊薇格(Renee Zellweger)擔綱演出的「芝加哥」(Chicago),之後「媽媽咪呀」(Mamma Mia)和「歌喉讚」(Pitch Perfect)也證明觀眾很捧場歌舞片。這些歌舞片躋身主流電影,同時也是賣座素材,但樂片卻一直被批評過度宣傳。

麥金塔希引述影迷奈吉爾(Nigel)說:「故事鋪陳薄弱,音樂和歌曲比不上任何偉大的歌舞片。只想快快結束。何時影評才會說真話,這裡5顆星,那裡5顆星,就我來看,2顆星都很勉強。」

有些影迷對於這部以爵士樂為主題的電影,卻由2名白人演員擔綱有意見,也有人說腳本太弱,雷恩葛斯林和艾瑪史東歌唱技巧有問題。

麥金塔希說,他個人覺得劇情不可預測是本片最厲害的其中一項,結局不落俗套的意外安排也令他感到驚喜。

頒獎旺季推出的電影,影評青睞觀眾不愛的情況並非罕見。研究行銷的人有一派說法,那就是一部電影出來,外界反應兩極才能大賣。根據電影票房網站Mojo,樂片目前票房超過2億9667萬美元,成績不俗。

若是又抱走史上最多小金人,樂片全球票房在奧斯卡光環的加持下,可望再創佳績。1060224

(中央社)