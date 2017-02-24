奧斯卡非演員類獎項 女性入圍僅2成

負責每年奧斯卡金像獎的美國影藝學院，本屆再遭質疑多元與公平性。據一項研究指出，在非演員類獎項裡，被提名入圍的女性電影從業人員，只占區區兩成。

美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）報導，連續兩年，美國影藝學院遭人批評，吝於在主要的演員類別獎項裡提名少數族裔，日前本屆奧斯卡提名公布後，這次看起來提名的狀況較為多元，20位演員類提名者中，有7人是有色人種，平了2007年所創的紀錄。

但這次的改進，卻未於女性電影從業人員在非演員類獎項（non-acting categories）得到彰顯。據「女性媒體中心」（Women's Media Center）的一項分析，本屆奧斯卡相關獎項的女性提名，下滑2個百分點。

沒有任何女性導演這次獲提名，也僅施若德（Allison Schroeder）1位女性編劇，以電影「關鍵少數」（Hidden Figures）的共同編劇之姿入圍。在19項非演員類別獎項中，80%的得獎提名人是男性，像是最佳原著劇本與最佳攝影這類主要項目，仍如往例沒有女性入圍。

調查還發現，從2005到2016年，在全部的非演員類獎項裡，女性獲得提名只有19%。

女性媒體中心是由老牌女星珍芳達（Jane Fonda）、作家摩根（Robin Morgan），以及政治活躍人士斯特納姆（Gloria Steinem）等人創辦，目的是為改善媒體中，女性的代表性與機會。

紐約的「每日新聞」（The Daily News）報導，這已是連續第7年女性未獲最佳導演項目的肯定。

非演員類獎項，這次就只能藉李威（Mica Levy）憑「第一夫人的秘密」（Jackie），繼2000年後再次有女性入圍最佳電影配樂，以及麥克米蘭（Joi McMillan）憑「月光下的藍色男孩」（Moonlight's），成為首位入圍最佳剪接的非裔美國人，兩人撐起半邊天。

女性媒體中心主席柏頓（Julie Burton）說：「..你們所看到的是，80%的獲獎提名人是男性，5個人裡4個是男性－意味男性的聲音與觀點，主宰了我們在螢幕上所看到的。」（譯者：中央社陳亦偉）1060224

(中央社)