奧斯卡數字趣聞 歷來已頒3048座小金人

我要評比

第89屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於台北時間27日登場，這個備受全球矚目的典禮從1929年首度開辦以來，總共已頒出3048座小金人。

以下整理自影劇網站娛樂（Entertainment）、奧斯卡獎官方網站，一窺奧斯卡多項數字趣聞。

●今年「樂來越愛你」（La La Land）入圍最多，共14項提名，追平「彗星美人」（All About Eve）和「鐵達尼號」（Titanic）。

●梅莉史翠普（Meryl Streep）今年以「走音天后」（Florence Foster Jenkins）獲得最佳女主角提名，是她個人第20度入圍奧斯卡。

●投票選出小金人得主的是美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）成員，截至2016年12月底止共6687名成員。

●今年有7名非白人入圍奧斯卡，包括丹佐華盛頓（Denzel Washington）、馬赫夏拉阿里（Mahershala Ali）、戴夫帕托（Dev Patel）、蘿絲奈格（Ruth Negga）、薇拉戴維絲（Viola Davis）、娜歐蜜哈瑞絲（Naomie Harris）、奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）。

●梅爾吉勃遜（Mel Gibson）睽違21年再度入圍奧斯卡。他在1996年以「梅爾吉勃遜之英雄本色」（Braveheart）拿下最佳導演與最佳影片獎。

● 今年有225國轉播這場好萊塢盛會。

● 小金人獎座高13.5英寸（34.3公分），重8.5磅（3.85公斤）。

● 紅地毯長500英尺（152公尺），寬33英尺（10公尺）。

● 舉辦奧斯卡頒獎典禮的杜比劇院（Dolby Theatre）可容納3401人。

● 奧斯卡頒獎典禮1929年5月16日首辦以來，迄今（不包括2017年）共頒出3048座小金人。

● 得獎感言上限45秒鐘。

● 奧斯卡史上最落落長得獎感言：1942年以「忠勇之家」（Mrs. Miniver）登上影后的葛麗亞嘉遜（Greer Garson），說了整整5.5分鐘。

● 1929年首屆奧斯卡典禮前後僅15分鐘。1060224

(中央社)