準美駐陸大使：致力美牛輸往大陸

獲美國總統川普提名為駐中國大陸大使的愛阿華州長布蘭斯塔德（Terry Branstad）今天表示，他上任後將致力打開美國牛肉出口到大陸的市場。

路透社報導，布蘭斯塔德於農業部年度的農業展望論壇上說：「狂牛症在美國已久未出現，中國方面已沒有理由繼續限制美國牛肉；我想在大使任內推動相關工作，我也希望人口增長且有更多蛋白質需求的中國民眾，能有機會吃到美國牛肉。」

布蘭斯塔德進一步指出，另一優先工作是加快取得基改玉米和其他美國農產品，能輸往大陸的許可。

他表示，自己與大陸高層長期以來的關係將是說服陸方鬆綁現行程序的關鍵；他還提到在當地文化裡，信任與友誼對商務很重要。

布蘭斯塔德曾訪問過大陸至少6次，大陸國家主席習近平也到過愛阿華2次，其中一次正是布蘭斯塔德擔任州長。（譯者：中央社陳亦偉）1060224

(中央社)