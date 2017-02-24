救國團是否為黨產 聽證會上午登場
行政院不當黨產處理委員會今天上午將針對中國青年救國團是否為中國國民黨附隨組織辦聽證會，雖然救國團質疑聽證會正當性，但黨產會說，聽證會只是調查一環。
黨產會說，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，調查「社團法人中國青年救國團是否為社團法人中國國民黨之附隨組織案」。聽證會目的為便利當事人及其他利害關係人陳述意見、提證據，並邀請證人、學者、專家及有關政府機關提供專業意見。
聽證會將釐清救國團自民國41年10月31日成立時起，是否受到國民黨實質控制，或是否曾以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制等問題。
黨產會20日在網站上公布救國團初步調查報告，指出救國團除設總團部，分設有17處縣市團委會、15處青年活動中心（含山莊及學苑）、8處輔導中心與學習中心據點共65個。
報告說，救國團也持有「中國青年旅行社有限公司」全部股份及「張老師文化事業股份有限公司」股份，並有多項轉投資。
報告表示，104年度救國團現金及銀行存款帳面金額新台幣8億3455萬元，基金存款帳面金額9億2434萬元，固定資產帳面金額24億5950萬元。
不過，救國團昨天舉行記者會說，聽證會違反正當法律程序，要求救國團在短短3天內書面回應。黨產會多委員曾有言論或著作，認定救國團是國民黨附隨組織，顯然早有成見和預設立場。
黨產會表示，調查仍在持續進行，歡迎救國團或國民黨提說明或事證，以助釐清事實。是否預設立場，聽證會有網路直播，委員發言都可受社會檢驗。1060224
(中央社)
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