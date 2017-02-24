10縣市低溫特報 18縣市陸上強風特報

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受強烈大陸冷氣團來襲及華南雲雨區影響，今天全台溼冷，中央氣象局發布10縣市低溫特報及18縣市陸上強風特報。

氣象局說，今天台中以北沿海空曠地區、基隆北海岸、金門及馬祖低溫約攝氏10度左右。

低溫特報縣市包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、連江縣、金門縣。

氣象局提醒農漁養殖業嚴防寒害，民眾注意保暖，使用瓦斯熱水器具注意室內通風，以免一氧化碳中毒。

另強烈東北風影響，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風。

氣象局發布18個縣市陸上強風特報，全台22個縣市中，只有台北市、高雄市、南投縣及嘉義市除外。1060224

(中央社)