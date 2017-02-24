10縣市低溫特報 18縣市陸上強風特報
受強烈大陸冷氣團來襲及華南雲雨區影響，今天全台溼冷，中央氣象局發布10縣市低溫特報及18縣市陸上強風特報。
氣象局說，今天台中以北沿海空曠地區、基隆北海岸、金門及馬祖低溫約攝氏10度左右。
低溫特報縣市包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、連江縣、金門縣。
氣象局提醒農漁養殖業嚴防寒害，民眾注意保暖，使用瓦斯熱水器具注意室內通風，以免一氧化碳中毒。
另強烈東北風影響，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風。
氣象局發布18個縣市陸上強風特報，全台22個縣市中，只有台北市、高雄市、南投縣及嘉義市除外。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。