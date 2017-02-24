想長壽？ 每天要吃10份蔬菜和水果
外國研究發現，多吃蔬菜與水果對健康有莫大好處，以一般份量而言，每天吃十份蔬果有助降低死亡風險。
據外媒BBC訊，英國帝國理工大學近期在《國際流行病雜誌》發表研究成果，經過分析了200萬人的飲食習慣，得出吃蔬果能降低慢性疾病的發病率，進而達到長壽目標。
研究指出，通常一份水果或蔬菜的份量為80克，相當於一根香蕉或梨子。若每天食用十份，也就是800克，患心臟病的風險降低28%，患癌症的風險降低13%，早亡風險更可降低31%。
研究人員說，食用蔬果可以改善血管和免疫系統問題，是因為其中富含多種抗氧化劑，可以幫助減少DNA受損。建議多吃不同種類的蔬果，包括蘋果、梨子、橘子、綠葉蔬菜、黃色蔬菜、十字花科蔬菜。
研究人員也指出，現代人對蔬果的攝取大多不夠，例如英國僅有三分之一者達到世界衛生組織定的400克標準。而若能從飲食習慣著手，將可建立減少疾病的基礎。
(中時電子報)
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