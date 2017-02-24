文青走春 必看米勒《拾穗》真跡！《奧塞美術館30週年大展》到故宮

米勒《拾穗》真跡，即將來台與民眾會面(圖／時藝多媒體提供)

今年四月，喜愛藝術的你不必遠渡重洋，就能在國立故宮博物院，近距離欣賞法國奧塞美術館經典館藏，親眼目睹藝術大師梵谷、莫內、米勒與雷諾瓦等人的經典畫作。

一直以來，想要觀賞藝術大師梵谷、米勒、莫內、雷諾瓦的畫作，我們都得要直飛歐洲，非得遠渡重洋才能親眼目睹名畫真跡。現在，這些鉅作都能在國立故宮博物院的《印象・左岸—奧塞美術館30週年大展》中一次飽覽！也讓本次展出，被譽為今年台灣展覽最重要的盛會之一。

文生．梵谷，《午睡》，1889-1890(圖/時藝多媒體提供)

亞洲巡迴最終站 X 69件大師真跡鉅作

《印象・左岸—奧塞美術館30週年大展》，不僅由法國奧塞美術館館藏當中、精心挑選多幅經典名作來台，其中包括藝術大師梵谷、莫內、米勒、雷諾、塞尚、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等人，共69幅真跡殿堂級名作，藝術總值超過四億歐元作品（約150億台幣），全部蒞臨台灣！其中最吸睛的作品，包括梵谷的《午睡》、米勒的《拾穗》、雷諾瓦《彈鋼琴的少女》，這些經典中的經典，皆是本次特展中不能錯過的珍品。

保羅．高更，《布列塔尼農婦》，1894(圖/時藝多媒體提供)

藝術零距離 X 一次理解西洋藝術流派演變

本次大展即將在四月於國立故宮博物院展出。除了讓你近距離觀賞經典作品之外，展區規劃上也別具巧思，包括「浪漫主義與古典主義」、「學院派與寫實主義」、「印象派與自然主義」、「象徵主義與折衷主義」，以及「二十世紀現代藝術之起源」等不同展區，讓前來觀賞的觀眾可以擁有如同漫步巴黎左岸，沈浸在奧塞美術館最著名館藏的美好經驗。

德拉克洛瓦，《獵虎圖》，1854(圖/時藝多媒體提供)

展覽資訊

展名：《印象・左岸—奧塞美術館30週年大展》

展期：2017年4月8日至2017年7月24日（每日9:00至17:00；最後進場時間為16:30）

展出地點：國立故宮博物院

票價：

早鳥票—250元（2月24日至3月5日）

預售票—280元（3月6日至4月7日）

展覽期間—350元（4月8日至7月24日）

(中時電子報)