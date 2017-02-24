絕無冷場！蔡政府十大失言狂語錄

蔡英文總統與行政院長林全。(中時資料照)

交通部長賀陳旦、行政院發言人徐國勇、勞動部長林美珠。(中時資料照)

蔡英文總統帶領民進黨重返執政，現在只差3個月時間就職就滿一年，在228前夕，帶您一同回顧蔡政府十大失言排行榜！哪一個又是你心中的第一名呢？

日前「政客爽」粉絲頁整理出「蔡政府十大失言狂語錄」分別為：

第十名 馮世寬：我給自己打100分！

國防部長馮世寬赴立院外交國防委員會備詢，遭藍委呂玉玲詢問上任4個月給自己打幾分？馮世寬立刻說出「我給自己打100分」隨後遭批「自我感覺良好」。雄三飛射誤射、虐狗案、戰車翻覆等事件「你有扛起責任啊？」馮不滿回應「那是我給我自己的自信」，強調自己就是100分。

第九名 林全：慰安婦那麼多，有人也許是自願

行政院長林全首度到立法院備詢，藍委費鴻泰問林全，慰安婦到底是自願還是強迫？林全說，都有可能，因為慰安婦那麼多，有人也許是自願，有人也許是強迫，不能一定都說是自願或強迫。

第八名 邱議瑩：跟你們這些番仔說話也沒有用啦

立法院審查核災食品專案報告時吵成一團，邱議瑩脫口而出「不跟你們吵啦，跟你們這些番仔說話也沒有用啦！」引發國民黨原住民立委不滿，揚言要把她送紀律委員會，邱議瑩反駁維基百科裡，番仔是指不可理喻之人，跟原住民無關。但維基百科解釋，番仔經常被視為貶義詞，甚至帶有嚴重的歧視意味。之後邱議瑩公開道歉，鞠躬說3次對不起。

第七名 陳建仁：死亡人數太少

副總統陳建仁出席「國軍災難醫療救援暨國醫志工服務成果發表會時。原意推崇台灣醫療技術，在八仙塵爆時，他估死亡人數最起碼50人，「可是死亡人數太少」，少到全世界的急診醫師，都覺得台灣實在是一個令人讚嘆與值得學習的好地方。

第六名 吳秉叡：反對者將來選舉可以不要支持民進黨

民進黨團幹事長吳秉叡在一場記者會上表示，民進黨很負責任地提出《勞基法》修法，要落實周休二日、讓全國放假一致，也會增加勞工特休假，「反對這個政策的人，可以不用支持民進黨。」

第五名 林聰賢：冬天避免養禽

禽流感疫情延燒，農委會主委林聰賢表示將輔導業者在過冬的期間，避免養禽，降低風險；另外則是輔導業者室內養禽，避開候鳥帶原的影響。遭批「冬天部長也別領薪水好囉！」

第四名 賀陳旦：工作空檔沒人指揮就不是工時

蝶戀花武陵賞櫻團在國道五號翻覆，造成33人罹難、11傷，成為近30年來最嚴重的公路事故。面對司機工時過長問題，交通部長賀陳旦表示「若工作空檔時間完全操之於司機自己，沒受到業主指揮監督，就可當作不是工時」。遭批「你交通部長離開辦公桌就不算工時」。

第三名 徐國勇：物質不變定律

外界質疑「一例一休」會造成三輸局面。行政院發言人徐國勇出面反駁並用「物質不滅定律」形容，勞工的工資、工時跟企業的獲利加起來一定是得到一個共同數字。遭批「姑婆芋是神經毒，恩恩，顯然是有效果的…」

第二名 林美珠：休息就不算工時自由支配這段時間就叫做休息

蝶戀花事件引發工時爭議，駕駛在旅客下車觀光後的等待時間是否算是工時，新任勞動部長林美珠表示若沒有受到雇主拘束就不算。「如果這段時間他把車門關起來，他可以去散散步或做做操，也可以去聽音樂」

第一名 蔡英文：你不要跟我說，你去跟你老闆說啊！

總統蔡英文出訪中美洲四友邦行程結束，搭專機途中，有記者當面表示我們真的需要一例一休，蔡英文：「你不要跟我說，你去跟你老闆說啊！台灣就是這樣郎方都不自己去跟資方說，都是來跟政府抗議，這個政府公親變事主你們要自立自強啊~」說完反問「你們為什麼都沒聲音了呢？」

就如同蔡英文總統自己說的「八年的累積，可能比不上八秒鐘的失言！」請政客們在發言前記得先好好思考後再作答。因為「不作死就不會死」！

(中時電子報)