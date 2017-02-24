美對墨承諾 未來不會大規模驅逐移民

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美國官員向墨西哥承諾，未來將不會「大規模驅逐」或使用軍事力量驅趕移民，藉以緩和總統川普誓言取締非法留美的「壞傢伙」所造成的緊張關係。

法新社報導，美國國土安全部長凱利（John Kelly）與國務卿提勒森（Rex Tillerson）訪墨會晤多位部長。墨國部長對川普（Donald Trump）在美、墨貿易與移民的好鬥立場，表達「關切與憤怒」。

川普先前誓言在美、墨邊界築牆以阻絕來自拉丁美洲的移民，引起墨西哥不滿。川普總統競選期間曾將強暴犯與罪犯等污名強加於那些移民身上。

國土安全部21日發布新命令，加強逮捕與驅逐非法移民，其中許多為墨西哥人。

不過，凱利今天在墨西哥市記者會中承諾，「未來將不會，我再說一次，未來將不會有大規模驅逐行動，我們在國土安全部做的一切將合乎法律。」

他說，「我們將不會使用軍事力量進行移民行動。」

川普稍早曾形容，加強驅逐移民是場「軍事行動」。

但川普發言人史派瑟（Sean Spicer）稍後在記者會表示，川普使用的「軍事」一詞，只是個「形容詞」，意指「高效率」。

如川普先前所說，「我要把非常壞的傢伙逐出這個國家，以前所未見的速度執行。」（譯者：中央社周莉芳）1060224

(中央社)