女頭痛整天臥床 原來是硬腦膜裂隙

南投縣一名女子突然出現頭痛、噁心等症狀，站立比躺下更不適，只好整天臥床，檢查發現因硬腦膜裂隙，導致腦脊髓液滲漏。

一名年約40歲的林姓女子日前突然出現頭痛、噁心、想吐等身體不適，躺下時較舒緩，站立便噁心想吐，林女痛到無法起身，只好整天臥床，無法工作，也難以進食，體重迅速下降，到多家醫院求診都無法獲正確診斷及治療，經友人介紹到衛生福利部南投醫院就診。

南投醫院表示，神經內科主任張嘉為醫生細心詢問病史並進行神經學檢查後，隨即安排林女住院接受腦部磁振造影檢查，確診為不常見的自發性低腦壓頭痛合併硬腦膜下出血。

張嘉為指出，低腦壓頭痛又稱自發性顱內低壓頭痛或腦脊髓液低容量頭痛。由於人腦浮在腦脊髓液，顱內腔容量固定，而林女的硬腦膜出現裂隙，使腦脊髓液滲漏、減少，腦部於是出現往下拉扯現象，導致腦出血，並引發頭痛。

張嘉為說，低腦壓頭痛常見症狀為姿勢性頭痛，當病患呈坐姿或站立時，便出現劇烈頭痛，起身愈久愈嚴重，但躺下之後，症狀明顯改善，而除了頭痛，還有頸部僵硬疼痛、耳鳴、聽力障礙、畏光、噁心等症狀。

張嘉為說，病患可先接受保守治療，臥床休息、輸液補充腦脊髓液，若保守治療無法改善，則安排硬腦膜血液貼片，促進漏洞癒合；林女治療後，頭痛明顯改善，已出院恢復正常生活，也呼籲民眾勿輕忽頭痛，若頭痛型態改變或出現新的頭痛，應立即就醫。1060224

(中央社)